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Dosta bure diglo se posle utakmice Portugal - Hrvatska.

Portugal je slavio sa 2:1 u utakmici šesnaestine finala odigranoj u Torontu.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kontroverza je nastala u poslednjim sekundama meča kada je Hrvatskoj zbog ofsajda poništen gol za 2:2 i produžetke.

Posle VAR provere dosuđen je ofsajd u kome se našao Mario Pašalić. Bilo je, međutim, očigledno da je hrvatski fudbaler najbliži portugalskom golmanu, ali je bilo sporno da li je lopta do njega stigla od saigrača ili ne.

"Sniko" tehnologija je pokazala da je gol Hrvatskoj opravdano poništen, odnosno da je Igor Matanović imao dodir sa loptom pre nego što je stigla do Pašalića.

Šta je "Sniko" tehnologija?

"Sniko" je registrovao ono što mnogi nisu videli, čak ni gledajući snimak.

Međutim, "Sniko" tehnologija je stopostotno pouzudana i ne dozvoljava bilo kakvu grešku.

"Sniko" je naziv za sistem prikaza podataka koji dolazi direktno iz mikrosenzora (čipa) ugrađenog u samu unutrašnjost lopte.

Senzor radi na frekvenciji od 500 herca, što znači da šalje podatke 500 puta u sekundi. Kada spoljna sila (kopačka, ruka, glava ili dres) napravi i najmanji kontakt s površinom lopte, senzor beleži promenu pritiska i vibracije.

U VAR sobi se taj kontakt prikazuje u obliku audio-frekvencijskog talasa (slično "kod-aut" tehnologiji u kriketu ili tenisu). Kada se na grafikonu pojavi "šiljak" (skok u talasu) u tačnom frejmu videa, to je neoboriv dokaz da je kontakt postojao.

U ovom slučaju se jasno vidi "šiljak" u trenutku kada je lopta u blizini Matanovića.

Mundijal 2026, Sniko tehnologija, Hrvatska Foto: Printskrin

Ovaj sistem je od ključnog značaja za utvrđivanje tačnog momenta upućivanja lopte kod slučaja ofsajda, ali i za rešavanje misterija oko skrivenih igranja rukom ili milimetarskih skretanja lopte u kaznenom prostoru.