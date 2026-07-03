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Portugal je nakon neviđene drame u samoj završnici meča savladao Hrvatsku sa 2:1 i obezbedio plasman u osminu finala Mundijala, ali će se o detaljima iz sudijske nadoknade tek pričati.

Iako je delovalo da je meč rešen u 94. minutu kada je Gonsalo Ramoš postigao gol za vođstvo Portugala, to je bio tek početak potpunog haosa na terenu.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Igrao se 103. minut, odnosno trinaesti minut sudijske nadoknade, kada je Joško Gvardiol zatresao mrežu za izjednačenje. Usledilo je slavlje "Vatrenih", koje je ubrzo prekinuo arbitar Espen Eskas. Nakon dojave iz VAR sobe i aktiviranja senzora unutar same lopte, gol je poništen jer je ustanovljeno da je Igor Matanović prethodno zakačio loptu i poslao je ka Mariju Pašaliću, koji se u tom trenutku nalazio u ofsajdu.

Nakon utakmice, vidno razočarani Matanović prokomentarisao je ovu spornu situaciju i otkrio detalje razgovora sa sudijom:

"Ofsajd na kraju? Iskreno, mislim da sam osetio samo blag kontakt kosom. Pitao sam i sudiju, jer ni sam nisam bio sto odsto siguran da li sam uopšte dodirnuo loptu. Rekao mi je da čip u lopti registruje sve, da je zabeležen minimalan kontakt i da je zbog toga sviran ofsajd."

1/6 Vidi galeriju Hrvatska eliminisana sa Svetskog prvenstva Foto: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia, Profimedia, Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Mladom napadaču, koji je na kraju ispao tragičar Hrvatske zbog ovog minimalnog kontakta sa loptom, je ovaj poraz izuzetno teško pao, što nije skrivao u nastavku izjave.

"Teško je uopšte naći prave reči posle ovakvog meča. Odigrali smo sjajno drugo poluvreme i zaslužili smo mnogo više. Nisam još video taj penal, ali ako se takve stvari sviraju... Primili smo tri gola, pa ofsajd, pa stativa... Nemam reči, danas nas je sreća potpuno napustila. Kada sam ušao u igru, osećao sam se odlično na terenu. Pružili smo vrhunsku partiju, ali ovo će stvarno boleti. Ipak, moramo dalje, glavu gore, idemo u nove pobede", zaključio je Matanović.

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici Portugal - Hrvatska? Krenimo redom...

Portugal je posle više nego dramatične završnice savladao Hrvatsku sa 2:1 (0:0) u utakmici odigranoj u Torontu.

Portugalci će u osmini finala igrati protiv Španije, koja je ranije bila bolja od Austrije sa 3:0.

"Navigatori" su do trijumfa stigli posle velikog preokreta.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minutu, a preokret su doneli Kristijano Ronaldo iz penala u 68. minutu i Gonzalo Ramoš u 4. minutu zaustavnog vremena.

Dugo će se pričati o ovoj utakmici zbog dešavanja u poslednjim sekundama meča. Joško Gvardiol je u 13. minutu nadoknade vremena postigao gol za izjednačenje i produžetke, ali je on poništen zbog ofsajda u kome se nalazio asistent Matanović.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Utakmica je imala dva različita poluvremena.

U prvom poluvremenu smo gledali bledo izdanje obe ekipe, gotovo uspavanku. Kao da su više vodili računa o odbrani i bez želje da previše rizikuju.

No, u nastavku se promenila slika. Hrvatska je ušla u nastavak daleko angažovanije, a rezultat toga je bio vodeći gol. Modrić je uposlio Stanišića na desnoj strani. Usledio je centaršut koji je preskočio Matanovića, ali ne i Perišića koji se našao sam na drugoj stativi. Iskusni fudbaler je primirio loptu i poslao je u mrežu.

Radost Hrvata je trajala 15-tak minuta. Pravo niotkuda Portugal je stigao do izjednačenja. Veliku glupost je napravio Nikola Vlašić. Povlačio je s leđa Veigu u trenutku kada je Portugal izvodio korner. Nije to promaklo VAR sobi, pa je posle pregleda norveški sudija Espen Eskas pokazao na belu tačku. Ko drugi, Kristijano Ronaldo je uzeo odgovornost i pogodio mrežu za 1:1. Bio je ovo istorijski gol Ronalda iz više razloga. Postao je najbolji strelac u istoriji Portugala na Mundijalima pošto mu je ovo bio 11. gol. Time je nadmašio slavnog Euzebija. Takođe, ovo je bio prvi gol Ronalda u nokaut mečevima na Svetskim prvenstvima.

Bilo je puno vatre na obe strane u nastavku utakmice. Beležimo i to da je Kristijano Ronaldo zamenjen u 81. minutu.

Pravi pakao usledio je za obe ekipe u zaustavnom vremenu. Sudija Eskas je produžio za deset minuta. U četvrtom minutu Portugal stiže do preokreta. Rafael Leao je centrirao ka Gonzalu Ramošu koji se našao u sendviču između Pongračića i Joška Gvardiola, koji je tek ušao u igru. Bio je najprisebniji u skoku i matirao Livakovića.

Činilo se da utakmica ide ka tome da u osmini finala gledamo Pirinejski derbi između Španije i Portugala. Iako je utakmicu produžio za 10 minuta, bilo je jasno da će se ona igrati još nekoliko minuta zbog proslave gola Portugalaca.

I u 103. minutu smo videli kako surov fudbal može da bude. Na centriranu loptu Perišića u srce šesnaesterca reagovao je Matanović, a ona se odbila od Veige koji je temenom poslao loptu ka Pašaliću. Ovaj je određenim delom tela loptu prosledio do Joška Gvardiola koji je sa svega 2-3 metra ubacio loptu u mrežu.

Usledila je velika radost "Vatrenih", ali i hladan tuš. Gol je posle VAR provere poništen zbog ofsajda u kome se našao Pašalić. Međutim, jako bitnu ulogu je imala i činjenica da je Matanović prethodno dodirnuo loptu, što nije bilo vidljivo na prvi pogled. Senzor u loptu je alarmirao dodir, što je presudilo da se dosudi ofsajd.

Zanimljivo je da su Hrvatskoj čak tri gola bila poništena zbog ofsajda, kao i jedan Portugalu.

Suze igrača Hrvatske, ali i ispadi navijača koji su ubacivali predmete u teren produžili su utakmicu za još nekoliko minuta, ali nije bilo više ubuđenja.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska eliminisana sa Svetskog prvenstva Foto: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia, Profimedia, Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Šta je "sniko" tehnologija koja je izbacila Hrvate?

"Sniko" je naziv za sistem prikaza podataka koji dolazi direktno iz mikrosenzora (čipa) ugrađenog u samu unutrašnjost lopte. "Sniko" je registrovao ono što mnogi nisu videli, čak ni gledajući snimak.

Međutim, "Sniko" tehnologija je stopostotno pouzudana i ne dozvoljava bilo kakvu grešku.

"Sniko" je naziv za sistem prikaza podataka koji dolazi direktno iz mikrosenzora (čipa) ugrađenog u samu unutrašnjost lopte.

Senzor radi na frekvenciji od 500 herca, što znači da šalje podatke 500 puta u sekundi. Kada spoljna sila (kopačka, ruka, glava ili dres) napravi i najmanji kontakt s površinom lopte, senzor beleži promenu pritiska i vibracije.

U VAR sobi se taj kontakt prikazuje u obliku audio-frekvencijskog talasa (slično "kod-aut" tehnologiji u kriketu ili tenisu). Kada se na grafikonu pojavi "šiljak" (skok u talasu) u tačnom frejmu videa, to je neoboriv dokaz da je kontakt postojao.

U ovom slučaju se jasno vidi "šiljak" u trenutku kada je lopta u blizini Matanovića.

Mundijal 2026, Sniko tehnologija, Hrvatska Foto: Printskrin

Ovaj sistem je od ključnog značaja za utvrđivanje tačnog momenta upućivanja lopte kod slučaja ofsajda, ali i za rešavanje misterija oko skrivenih igranja rukom ili milimetarskih skretanja lopte u kaznenom prostoru.

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