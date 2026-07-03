Slušaj vest

Pošto je Portugal eliminisao Hrvatsku u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, Kristijano Ronaldo se osvrnuo na spekulacije o kraju reprezentativne karijere, analizirao dramatičan meč i poslao emotivnu poruku.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pred sam početak ovog duela u javnosti je odjeknula pouzdana informacija da se slavni fudbaler povlači iz nacionalnog dresa. Zbog toga je novinare Sport TV-a najviše zanimalo šta Portugalac planira dalje, na šta je on odgovorio da ne želi da žuri sa zaključcima:

"U ovom momentu moja budućnost uopšte nije u prvom planu. Kada se turnir završi, bez obzira na to da li ćemo podići pehar ili ispasti, imaću sasvim dovoljno vremena da sednem sa porodicom i izaberem najbolji put. Glava mi više nije usijana kada odlučujem, sada svemu pristupam smireno. Trenutno samo želim da uživam u današnjem uspehu."

1/8 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na meču Portugal - Hrvatska Foto: Latin Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Latin Sport Images / Alamy / Profimedia

"Morali smo da znamo kako se pati"

Zvanično proglašen za najboljeg pojedinca meča od strane FIFA, kapiten Portugala je za domaće medije dao detaljniju analizu same utakmice.

"Znali smo da danas moramo da prođemo kroz patnju. Ukoliko želite da osvojite turnir ovog ranga, preživljavanje teških momenata je obavezno. Upravo to se desilo u ovom meču, koji je za neutralne gledaoce sigurno bio izuzetno uzbudljiv. Kontrolisali smo situaciju tokom prvih 45 minuta, ali je u nastavku usledio haos. Nakon njihovog gola uvukla se nervoza u naše redove, međutim, ključni momenat i preokret doneo je realizovan penal. Tada nam je laknulo. Problema je bilo i posle toga, ali takva su pravila igre na Mundijalu i mi idemo dalje", jasan je Ronaldo.

Suze i dres sa brojem 21 za Žotu

Odmah po poslednjem sudijskom zvižduku, Ronaldo je obukao dres sa brojem 21. Bio je to direktan omaž Diogu Žoti, koji je preminuo na današnji dan pre tačno godinu dana.

"Ovaj dan je potpuno posvećen našem Žoti, koji nas sada posmatra sa neba. Čitav tim oseća njegovo prisustvo i bilo nam je preko potrebno da danas trijumfujemo kako bismo mu poslali najlepšu moguću posvetu", vidno emotivan je bio as Portugala.

1/5 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u dresu Dioga Žote Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

Zagrljaj sa starim prijateljem

Na samom kraju, osvrnuo se i na srdačan i emotivan zagrljaj sa Lukom Modrićem na terenu, sa kojim je godinama delio svlačionicu u Madridu.

"Naravno da smo se pozdravili. Luka je istinska fudbalska legenda, a vršnjaci smo. Moje poštovanje prema njemu je ogromno, prvenstveno zbog svega što i dalje prikazuje na terenu", zaključio je Ronaldo priču o svom nekadašnjem saigraču iz Reala.

BONUS VIDEO: