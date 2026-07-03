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Iz Svetske fudbalske federacije (FIFA) stiglo je objašnjenje o razlozima poništavanja gola koji je reprezentacija Hrvatske postigla protiv Portugala.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rikarda Koštu je u 13. minutu sudijske nadoknade savladao Joško Gvardiol, ali se postizanju izjednačujućeg pogotka isprečila tehnologija. Budući da je njegov saigrač Igor Matanović pre toga minimalno zakačio loptu glavom, asistent Mario Pašalić našao se u ofsajdu.

"Prema podacima koje je dostavila tehnologija Connected Ball smeštena unutar Adidasove Trionde, zvanične lopte Svetskog prvenstva, dokazano je da je kontakt imao hrvatski igrač Igor Matanović u fazi izgradnje akcije pred gol protiv Portugala, što je omogućilo sudiji da ispravno utvrdi ofsajd i poništi gol", piše u saopštenju FIFA.

Karakteristične "otkucaje" koji su jasno pokazivali Matanovićev kontakt sa loptom publika kraj malih ekrana mogla je da vidi odmah.

"IMU senzori smešteni unutar Trionde sposobni su da utvrde bilo kakav blagi kontakt, prikazan gledaocima u prenosu kao 'grafika otkucaja srca' i omoguće zvaničnicima neviđeni nivo podatak za brze i tačne odluke".

U osmini finala, selekcija Portugala odmeriće snage sa Španijom.

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici Portugal - Hrvatska? Krenimo redom...

Portugal je posle više nego dramatične završnice savladao Hrvatsku sa 2:1 (0:0) u utakmici odigranoj u Torontu.

Portugalci će u osmini finala igrati protiv Španije, koja je ranije bila bolja od Austrije sa 3:0.

"Navigatori" su do trijumfa stigli posle velikog preokreta.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minutu, a preokret su doneli Kristijano Ronaldo iz penala u 68. minutu i Gonzalo Ramoš u 4. minutu zaustavnog vremena.

Dugo će se pričati o ovoj utakmici zbog dešavanja u poslednjim sekundama meča. Joško Gvardiol je u 13. minutu nadoknade vremena postigao gol za izjednačenje i produžetke, ali je on poništen zbog ofsajda u kome se nalazio asistent Matanović.

Utakmica je imala dva različita poluvremena.

Mundijal 2026, Hrvatska Foto: Profimedia

U prvom poluvremenu smo gledali bledo izdanje obe ekipe, gotovo uspavanku. Kao da su više vodili računa o odbrani i bez želje da previše rizikuju.

No, u nastavku se promenila slika. Hrvatska je ušla u nastavak daleko angažovanije, a rezultat toga je bio vodeći gol. Modrić je uposlio Stanišića na desnoj strani. Usledio je centaršut koji je preskočio Matanovića, ali ne i Perišića koji se našao sam na drugoj stativi. Iskusni fudbaler je primirio loptu i poslao je u mrežu.

Radost Hrvata je trajala 15-tak minuta. Pravo niotkuda Portugal je stigao do izjednačenja. Veliku glupost je napravio Nikola Vlašić. Povlačio je s leđa Veigu u trenutku kada je Portugal izvodio korner. Nije to promaklo VAR sobi, pa je posle pregleda norveški sudija Espen Eskas pokazao na belu tačku. Ko drugi, Kristijano Ronaldo je uzeo odgovornost i pogodio mrežu za 1:1. Bio je ovo istorijski gol Ronalda iz više razloga. Postao je najbolji strelac u istoriji Portugala na Mundijalima pošto mu je ovo bio 11. gol. Time je nadmašio slavnog Euzebija. Takođe, ovo je bio prvi gol Ronalda u nokaut mečevima na Svetskim prvenstvima.

Bilo je puno vatre na obe strane u nastavku utakmice. Beležimo i to da je Kristijano Ronaldo zamenjen u 81. minutu.

Pravi pakao usledio je za obe ekipe u zaustavnom vremenu. Sudija Eskas je produžio za deset minuta. U četvrtom minutu Portugal stiže do preokreta. Rafael Leao je centrirao ka Gonzalu Ramošu koji se našao u sendviču između Pongračića i Joška Gvardiola, koji je tek ušao u igru. Bio je najprisebniji u skoku i matirao Livakovića.

Činilo se da utakmica ide ka tome da u osmini finala gledamo Pirinejski derbi između Španije i Portugala. Iako je utakmicu produžio za 10 minuta, bilo je jasno da će se ona igrati još nekoliko minuta zbog proslave gola Portugalaca.

I u 103. minutu smo videli kako surov fudbal može da bude. Na centriranu loptu Perišića u srce šesnaesterca reagovao je Matanović, a ona se odbila od Veige koji je temenom poslao loptu ka Pašaliću. Ovaj je određenim delom tela loptu prosledio do Joška Gvardiola koji je sa svega 2-3 metra ubacio loptu u mrežu.

Usledila je velika radost "Vatrenih", ali i hladan tuš. Gol je posle VAR provere poništen zbog ofsajda u kome se našao Pašalić. Međutim, jako bitnu ulogu je imala i činjenica da je Matanović prethodno dodirnuo loptu, što nije bilo vidljivo na prvi pogled. Senzor u loptu je alarmirao dodir, što je presudilo da se dosudi ofsajd.

Zanimljivo je da su Hrvatskoj čak tri gola bila poništena zbog ofsajda, kao i jedan Portugalu.

Suze igrača Hrvatske, ali i ispadi navijača koji su ubacivali predmete u teren produžili su utakmicu za još nekoliko minuta, ali nije bilo više ubuđenja.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska eliminisana sa Svetskog prvenstva Foto: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia, Profimedia, Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Šta je "sniko" tehnologija koja je izbacila Hrvate?

"Sniko" je naziv za sistem prikaza podataka koji dolazi direktno iz mikrosenzora (čipa) ugrađenog u samu unutrašnjost lopte. "Sniko" je registrovao ono što mnogi nisu videli, čak ni gledajući snimak.

Međutim, "Sniko" tehnologija je stopostotno pouzudana i ne dozvoljava bilo kakvu grešku.

"Sniko" je naziv za sistem prikaza podataka koji dolazi direktno iz mikrosenzora (čipa) ugrađenog u samu unutrašnjost lopte.

Senzor radi na frekvenciji od 500 herca, što znači da šalje podatke 500 puta u sekundi. Kada spoljna sila (kopačka, ruka, glava ili dres) napravi i najmanji kontakt s površinom lopte, senzor beleži promenu pritiska i vibracije.

U VAR sobi se taj kontakt prikazuje u obliku audio-frekvencijskog talasa (slično "kod-aut" tehnologiji u kriketu ili tenisu). Kada se na grafikonu pojavi "šiljak" (skok u talasu) u tačnom frejmu videa, to je neoboriv dokaz da je kontakt postojao.

U ovom slučaju se jasno vidi "šiljak" u trenutku kada je lopta u blizini Matanovića.

Mundijal 2026, Sniko tehnologija, Hrvatska Foto: Printskrin

Ovaj sistem je od ključnog značaja za utvrđivanje tačnog momenta upućivanja lopte kod slučaja ofsajda, ali i za rešavanje misterija oko skrivenih igranja rukom ili milimetarskih skretanja lopte u kaznenom prostoru.

Matanović očajan

Nakon utakmice, vidno razočarani Igor Matanović zbog čijeg je kontakta s loptom poništen gol Hrvata u 113. minutu, otvorio je dušu.

"Ofsajd na kraju? Iskreno, mislim da sam osetio samo blag kontakt kosom. Pitao sam i sudiju, jer ni sam nisam bio sto odsto siguran da li sam uopšte dodirnuo loptu. Rekao mi je da čip u lopti registruje sve, da je zabeležen minimalan kontakt i da je zbog toga sviran ofsajd."

1/5 Vidi galeriju Igor Matanović na meču Portugal - Hrvatska Foto: Chris Young / PA Images / Profimedia, Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia, Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Mladom napadaču, koji je na kraju ispao tragičar Hrvatske zbog ovog minimalnog kontakta sa loptom, je ovaj poraz izuzetno teško pao, što nije skrivao u nastavku izjave.

"Teško je uopšte naći prave reči posle ovakvog meča. Odigrali smo sjajno drugo poluvreme i zaslužili smo mnogo više. Nisam još video taj penal, ali ako se takve stvari sviraju... Primili smo tri gola, pa ofsajd, pa stativa... Nemam reči, danas nas je sreća potpuno napustila. Kada sam ušao u igru, osećao sam se odlično na terenu. Pružili smo vrhunsku partiju, ali ovo će stvarno boleti. Ipak, moramo dalje, glavu gore, idemo u nove pobede", zaključio je Matanović.

Modrić besan na VAR

Luka Modrić je posle meča izneo niz žestokih optužbi na račun VAR tehnologije.

"Utakmicu možemo sagledati u dva dela. U prvom poluvremenu nismo bili na našem nivou, dosta smo bili povučeni, ali drugo smo odigrali fenomenalno, jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo to ranije završiti, ali nismo uspeli. Dosta smo se ispromašivali i onda su se dogodile neke stvari koje su mi neverovatne. Teško je nešto pametno reći ovako vruć. Možemo biti ponosni kako smo odigrali drugo poluvreme, zaslužili smo više. Ali tako je, fudbal je takav", istakao je Modrić o utakmici, pa se osvrnuo na VAR tehnologiju:

Veliko razočaranje zato što smo zaslužili puno više. Neke stvari nam nisu išle u korist. Taj penal, da je bilo obrnuto, nikad se ne bi uključivao. Rekao sam u početku za taj VAR, kad se tek uveo, da mi se ne sviđa. Za neke je stvari dobar, ali ga pogrešno koriste ili ga koriste selektivno, gledajući veličinu tima ili ne znam što već. Ako je 200 odsto neka greška, onda uđeš. Ako nije, ako je u sivoj zoni, onda nemaš šta ulaziti, nema šta VAR da se javlja jer ovo danas nije nikakav penal", istakao je Luka Modrić.

1/5 Vidi galeriju Luka Modrić na meču Portugal - Hrvatska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Chris Young / PA Images / Profimedia

Potom je u dahu nastavio.

"Oba se guraju, nije ga on povukao, nego ga drži i jedan i drugi padaju. Zbog toga ne možeš suditi penal u ovakvoj utakmici. Zato kažem, mora se koristiti ako je greška 200 odsto. Ako je negde gde ga možeš tretirati ovako i onako, nemaš šta ulaziti tu. I to me nervira i uvek ide na našu štetu. Ali šta je, tu je. Idemo dalje, nećemo se na to vaditi. Ali me takve stvari smetaju jer ti odlučuju sudbine, odlučuju ti raspoloženje za sve što radiš, odričeš se, trgaš se, boriš", rekao je Modrić u miks zoni.

O odlasku u penziju nije želeo da govori.

"Ima tu mladih igrača koji dolaze i onda im ovako nešto napraviš, krivo ti je zbog toga. I uvek, kažem, na našu štetu. Ali šta je, tu je. Neću sad o tome. Možemo biti ponosni kako smo odigrali, kako smo se borili, kako smo predstavili Hrvatsku, pogotovo u drugom poluvremenu. To je Hrvatska za koju svi znaju, zašto smo tako cenjeni i voljeni u svetu. Ništa, idemo dalje. Sad se resetovati i to je to", dodao je.

Pitanje koje se nije moglo izbeći bilo je ono o njegovom daljem igranju za reprezentaciju.

"Nije vreme da sad o tome pričam, brzo ćete sve znati", sve je što je rekao na tu temu.

Sučić grmeo na sudije

Vezni fudbaler "vatrenih" Petar Sučić javno je iskazao ogorčenje deljenjem pravde na ovoj utakmici, smatrajući da je njegov tim direktno oštećen.

"Osećam se potpuno uništeno. Ipak, ponos koji osećam prema našoj ekipi je ogroman, naročito zbog prikazanog u drugom poluvremenu. Najmanje što smo zaslužili bili su produžeci, jer smo igrali sjajno i nizali prilike. Poništena su nam čak tri pogotka! Zaista bih voleo da mi neko obrazloži pojedine odluke arbitara. Previše je situacija prelomljeno na našu štetu. Na kraju, preostaje nam samo da čestitamo Portugalu na prolazu", izjavio je utučeni Sučić.

1/5 Vidi galeriju Petar Sučić na meču Portugal - Hrvatska Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / Profimedia, Victor Modo / imago sportfotodienst / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

U žiži javnosti našao se detalj iz samog finiša utakmice kada je Hrvatskoj uskraćen izjednačujući pogodak. Sučić se posebno osvrnuo na tu situaciju, ali i na analizu sopstvenog gola.

"Arbitar se pravdao objašnjenjem da je Matanović zakačio loptu, što je navodno registrovao čip unutar nje. Nemam reči. Ubeđen sam da kontakta nije bilo i da je gol morao biti priznat, mada bih morao ponovo pažljivo da pogledam snimak. Takođe, mišljenja sam da je situacija kod mog pogotka morala detaljnije da se analizira kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da li je u pitanju bio ofsajd."

I pored velike tuge zbog eliminacije i sudijskih nepravdi, mladi vezista će pamtiti i jedan upečatljiv momenat sa terena – susret sa legendarnim Kristijanom Ronaldom odmah nakon poslednjeg zvižduka.

"Doživeo sam blagi šok kada mi je prišao Kristijano Ronaldo. Poručio mi je da je sve to fudbal i da su takve stvari sastavni deo igre. Uputio mi je reči hvale, posavetovao me da samo nastavim dalje i da će se u budućnosti sve vratiti na svoje mesto", otkrio je Sučić.

Za kraj, nezaobilazna tema bila je i sudbina kapitena u nacionalnom dresu.

"O Lukinom ostanku u reprezentaciji nismo pričali. On je naš vođa, kapiten i najbolji igrač. Kakvu god odluku da donese, mi ćemo je maksimalno poštovati", zaključio je hrvatski fudbaler.

Novi snimak tragedije Hrvata

Sada se pojavio još jedan snimak koji pokazuje koliko su tragično fudbaleri Hrvatske ostali bez gola. Naime, Matanović je doslovno kosom zakačio loptu i to je bilo dovoljno da senzor prepozna šta se desilo i poništi pogodak, tako da se može reći da je za šok eliminaciju kriva frizura hrvatskog fudbalera. Pogledajte i sami...

A u Zagrebu - Tompson, albanske zastave i muk

Pustili su ustaškog pevača Tompsona, grlili se zastavama uključujući i albanskim (!?), a onda su se razisli pognutih glava.

Tako je u najkraćem izgledao Zagreb prethodne noći.

Veliki broj navijača Hrvatske došao je na Trg Bana Jelačića kako bi pratio meč njihove reprezentacije i Portugala u okviru 1/16 finala Svetskog prvenstva.

Pogledajte kako izgledala atmosfera u komšiluku:

1/6 Vidi galeriju Navijači Hrvatske u Zagrebu Foto: ANTONIO BAT/EPA

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