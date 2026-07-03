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Portugal je posle više nego dramatične završnice savladao Hrvatsku sa 2:1 (0:0) u utakmici odigranoj u Torontu.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minutu, a preokret su doneli Kristijano Ronaldo iz penala u 68. minutu i Gonzalo Ramoš u 4. minutu zaustavnog vremena.

1/8 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na meču Portugal - Hrvatska Foto: Latin Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Latin Sport Images / Alamy / Profimedia

Nakon meča usledio je pravi šou u režiji Kristijana Ronalda! Legendarni Portugalac je sa saigračima izašao na terasu hotela kako bi pozdravio reku vernih navijača, koji su se u ogromnom broju okupili ispred sa namerom da proslave veliku pobedu svoje reprezentacije.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Podsetimo, Portugalci će u osmini finala igrati protiv Španije, koja je ranije bila bolja od Austrije sa 3:0.

Trijumf posvećen stradalom saigraču

Posle dramatičnog prolaza, ceo portugalski tim odao je počast Diogu Žoti, svom tragično nastradalom saigraču koji je prošlog leta, zajedno sa bratom, izgubio život u saobraćajnoj nesreći. Upravo se navršilo tačno godinu dana od te tragedije - zbog vremenske razlike u Kanadi je i dalje bio drugi jul, ali je u Evropi već otkucao bolni treći jul.

Kristijano Ronaldo je odmah posle meča obukao Žotin dres sa brojem 21, a ekipa je upravo sa tim brojem u prvom planu napravila zajedničku fotografiju na terenu. Veliku simboliku nosi i sam krajnji ishod meča - Portugal je slavio rezultatom 2:1.

"Pobedili smo za nas, za Portugal i za Dioga", poručio je kapiten Portugalaca u emotivnoj objavi na svom Instagram profilu.