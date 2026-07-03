- Sudije rade sve što je u njihovoj moći da Kristijano Ronaldo osvoji Svetsko prvenstvo, a posle će opet pričati da je Mesi "FIFA miljenik". Ovo nije bio ofsajd, jer lopta nije dotakla hrvatskog igrača . Ovo je očigledna pljačka . Sudija i VAR izbrisali su jedan od najvećih trenutaka ovog turnira - rekao je Ibrahimović, iako je dokazano da je lopta kačila hrvatskog igrača.

- Ako ćeš da poništiš gol ovako duboko u sudijskoj nadoknadi, onda odluka mora da bude potpuno nesporna. Gledao sam tu situaciju mnogo puta iz svih uglova i ne vidim nijedan razlog zbog kog je pogodak morao da bude poništen. Ako u VAR sobi nekoliko minuta zaustavljate snimak, uvećavate kadar i povlačite linije po ramenu, kopački ili peti, onda situacija nije ni jasna ni očigledna. A kada nije jasna i očigledna, gol mora da bude priznat. Zbog toga je VAR i uveden, a ne da tehnologija preuzme glavnu ulogu. Navijači ne pune stadione da bi do kasno gledali u ekran, već dolaze zbog fudbala – zbog drame, emocija i trenutaka koji se pamte zauvek. Hrvatska se borila, verovala do samog kraja, a onda joj je jedna sudijska odluka ugasila san. Došli smo do toga da VAR više ne ispravlja samo očigledne greške, već traži milimetarske situacije koje niko na stadionu ne može da vidi. Ovog puta pogrešili su i ljudi u VAR sobi i glavni sudija - rekao je Ibra.