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"Prvo poluvreme je bilo fantastično. Intenzitet, dolazak u završnu trećinu terena. Uvek postoji opasnost kada igrate protiv ekipe kao što je Hrvatska, koja sjajno kontroliše loptu. Primiti gol, a ipak čvrsto verovati u uspeh i iskoristiti igrače sa klupe - to je mentalitet koji donosi pobede. Na Svetskim prvenstvima više ne postoje savršene utakmice. Potrebna je disciplina, talenat, ali i igra srcem", naveo je Martines za portugalski Sport TV.

Reprezentacija Portugala plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u šesnaestini finala, u Torontu pobedila selekciju Hrvatske 2:1.

Selekcija Hrvatske povela je pogotkom Ivana Perišića u 53. minutu, da bi Portugal do preokreta došao golovima Kristijana Ronalda iz penala u 68. minutu i Gonsala Ramoša u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Martines je rekao da u svojoj ekipi ima igrače "različitih profila".

"Ne postoji igrač na Svetskom prvenstvu koji može da izvede penal onako kako je to učinio Kristijano (Ronaldo), a nema ni drugog napadača sa takvom snagom i sposobnošću da uđe u šesnaesterac kao što to čini Gonsalo Ramoš. Imali smo i druge igrače koji su mogli da pomognu. To je ono što želimo. Ima mnogo igrača, i Žoao Feliks igra veoma dobro na ovom Svetskom prvenstvu", rekao je Martines.

Večerašnja utakmica odigrana je na godišnjicu smrti tadašnjeg reprezentativca Portugala Dioga Žote i njegovog brata Andrea Silve, koji su 3. jula 2025. godine poginuli u saobraćajnoj nesreći u Španiji.

"Naši igrači su igrali za Portugal, za nedavno preminulog oca Rikarda Karvalja, kao i za našeg Dioga Žotu i Andrea. Bila je to tipična Diogova utakmica. Rezultat 2:1 (broj 21) protiv Hrvatske - poslednje ekipe kojoj je dao gol, na stadionu Žamor. Mnogo simbolike. Diogo je pokazao veliku snagu i energiju. Sada je sigurno veoma srećan i ponosan", kazao je Martines.

Reprezentacija Portugala će u osmini finala, u Arlingtonu igrati protiv selekcije Španije.