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Dosadašnji selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Julijan Nagelsman napustio je tu funkciju, a Jirgen Klop je spreman da ga zameni, preneo je danas Skaj Nemačka.

Nagelsman je u četvrtak razgovarao sa zvaničnicima Fudbalskog saveza Nemačke (DFB) nakon njihovog šokantnog ispadanja sa Svetskog prvenstva u šesnaestini finala od Paragvaja.

1/7 Vidi galeriju Julijan Nagelsman Foto: Hasan Bratic/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA/RONALD WITTEK, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Kako navodi Skaj Nemačka, ti razgovori su rezultirali Nagelsmanovom odlukom da podnese ostavku.

Skaj Nemačka izveštava takođe da je Klop spreman da preuzme nacionalni tim ukoliko mu bude upućen poziv.

Bivši trener Liverpula trenutno obavlja funkciju direktora globalnog fudbala u Red Bul grupi, ali njegov aktuelni ugovor sadrži posebnu izlaznu klauzulu u slučaju ponude za posao selektora Nemačke.

Nagelsman je preuzeo Nemačku u septembru 2023. godine i predvodio je tu selekciju do četvrtfinala Evropskog prvenstva 2024. godine, gde ih je pobedio kasniji šampion Španija.

Nemačka je eliminisana sa Svetskog prvenstva od Paragvaja posle penala, nakon što je meč završen rezultatom 1:1 posle produžetaka u Bostonu. ; Ta reprezentacija je bila prva u Grupi E zahvaljujući gol-razlici, nakon što je u prvoj utakmici pobedila debitanta Kurasao sa 7:1, kao i Obalu Slonovače sa 2:1, pre nego što je izgubila od Ekvadora rezultatom 2:1.

"Nisam neko ko beži. Ako DFB želi da nastavim, nastaviću. Znam kako ova industrija funkcioniše. Znam da će mnogi ljudi želeti da odem, ali ja bih voleo da nastavim ako to fudbalski savez želi", rekao je Nagelsman posle eliminacije sa Svetskog prvenstva.

Kurir Sport / Beta

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