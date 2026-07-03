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Fudbalski reprezentativac Hrvatske Martin Baturina je, nakon večerašnjeg poraza od selekcije Portugala u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, izjavio da smatra da je njegova ekipa nezasluženo eliminisana sa ovogodišnjeg Mundijala.

"Tuga je velika, nezasluženo smo ispali. Ne znam šta reći, tuga je velika kada ispadneš na onakav način, stvarno je bolno", naveo je Baturina, a prenela Hrvatska radio-televizija (HRT).

Martin Baturina na meču Portugal - Hrvatska Foto: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia

Reprezentacija Hrvatske nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras, u šesnaestini finala u Torontu izgubila od selekcije Portugala 1:2.

Selekcija Hrvatske povela je pogotkom Ivana Perišića u 53. minutu, da bi Portugal do preokreta došao golovima Kristijana Ronalda iz penala u 68. minutu i Gonsala Ramoša u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Čak četiri gola u večerašnjoj utakmici bila su poništena zbog ofsajda - pogoci reprezentativaca Hrvatske Igora Matanovića u 56. minutu, Petra Sučića u 80. minutu i Joška Gvardiola u 13. minutu nadoknade drugog poluvremena, kao i gol Ronalda u 61. minutu.

"Znali smo da su dobra ekipa, ali mislim da smo u drugom poluvremenu pokazali svoje pravo lice. Izašli smo hrabro, igrali odličan fudbal, nažalost nismo bili nagrađeni. Poništena su nam čak tri gola, jednostavno je teško prihvatiti ovakvo ispadanje kada znaš da si bio blizu", rekao je Baturina.

Baturina se zahvalio hrvatskim navijačima na podršci koju su im pružili tokom ovogodišnjeg Svetskog prvenstva.

Kurir Sport / Beta

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