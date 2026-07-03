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Fudbaler Švajcarske Dan Ndoje rekao je da je njegova ekipa današnjom pobedom protiv Alžira i plasmanom u osminu finala Svetskog prvenstva ispisala istoriju, ali je i istakao da žele još više.

"Danas smo ispisali jednu stranicu istorije, ali želimo više i radimo za više. Mislim da smo pokazali da smo jak tim, a sada to moramo da dokažemo i u sledećoj utakmici, i nadamo se ponovo u sledećoj utakmici", rekao je Ndoje, strelac drugog gola za Švajcarsku.

Prednost Švajcarskoj doneo je Brel Embolo u desetom minutu, a konačan rezultat postavio je Ndoje pogotkom u 46. minutu.

"Bilo je važno postignuti gol u pravom trenutku. Bio je to srećan udarac, ali mislim da smo nakon toga dominirali na terenu i zaista sam zadovoljan ukupnim učinkom, jer smo igrali protiv veoma jakih pojedinaca", rekao je selektor Švajcarske Murat Jakin.

1/4 Vidi galeriju Švajcarska - Alžir Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Strelac drugog gola za Švajcarsku Brel Embolo rekao je da je najvažnije to što je njegova ekipa plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva.

"Najvažnija je pobeda. Govorio sam o tome da moramo biti efikasni. Mučili smo na početku utakmice, ali smo uspeli da postignemo fenomenalan timski gol. Ja sam samo bio na kraju tog timskog napora", rekao je Embolo.

"Oni su krenuli snažno, ali čestitke našem timu na kontroli meča, a posebno na tome kako smo izašli na početku drugog poluvremena. Alžir je jak tim i srećni smo što smo pobedili bez primljenog gola", dodao je on.

Švajcarska će u osmini finala igrati sa pobednikom duela između selekcija Kolumbije i Gane. Taj meč se igra 7. jula u Vankuveru.