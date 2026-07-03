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Utakmica Svetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine bila je najgledaniji fudbalski prenos na engleskom jeziku u istoriji SAD, sa više od 24,4 miliona gledalaca, naveo je danas Foks Sports.

Maksimalna gledanost u trenucima vrhunca iznosila je 31,8 miliona.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Selekcija SAD pobedila je u toj utakmicu BiH sa 2:0 u Santa Klari, u Kaliforniji, i tako se plasirale u osminu finala, što je njihova prva pobeda u nokaut fazi još od 2002. godine.

Ovaj meč je nadmašio prenos finala Svetskog prvenstva za žene iz 2015. godine, kada je 22,3 miliona gledalaca pratilo utakmicu na televizijama na engleskom jeziku.

Poređenja radi, najgledaniji Superboul svih vremena bio je 2025. godine, kada je u proseku 127,7 miliona gledalaca pratilo meč između Filadelfija Iglsa i Kanzas Siti Čifsa. Maksimalna prosečna gledanost tada je dostigla 137,7 miliona gledalaca. ; Najgledaniji meč u SAD na ovom Svetskom prvenstvu do sada, računajući zbirnu publiku svih kanala, bila je utakmica između Meksika i Ekvadora sa ukupno 29,3 miliona gledalaca.

Kurir Sport / Beta

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