Slušaj vest

Petostruki osvajač Premijer lige Rijad Marez objavio je danas da se povlači iz reprezentativnog fudbala nakon što je selekcija Alžira izgubila od Švajcarske u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

"Bilo je dobrih, a naravno i teških trenutaka. To je sastavni deo karijere. Ali igranje za Alžir je bio moj san od malih nogu, da igram za svoju zemlju. Bila je to neizmerna čast i ogroman izvor ponosa", rekao je Marez posle utakmice.

"Sada je red na novu generaciju da igra", dodao je on.

1/4 Vidi galeriju Rijad Marez Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dok je izlazio sa terena posle utakmice, Marez je pokazao podignut palac, a zatim se potapšao po srcu i mahnuo navijačima.

Marez, koji igra za Al-Ahli u Saudijskoj Arabiji, imao je blistavu karijeru i na klupskom i na reprezentativnom nivou.

Ovaj 35-godišnji napadač povlači se sa drugim najvećim brojem nastupa za Alžir (119) i kao drugi najbolji strelac u istoriji (40 golova). Marez je bio deo tima Alžira koji je osvojio Kup afričkih nacija 2019. godine.

Na klupskom nivou, Marez je osvojio jednu titulu Premijer lige sa Lesterom i četiri sa Mančester sitijem, kao i titulu Lige šampiona sa Sitijem.

Kurir Sport / Beta

BONUS VIDEO: