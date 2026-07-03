KRAJ JEDNE ERE: Rijad Marez rekao zbogom reprezentaciji Alžira!
Petostruki osvajač Premijer lige Rijad Marez objavio je danas da se povlači iz reprezentativnog fudbala nakon što je selekcija Alžira izgubila od Švajcarske u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.
"Bilo je dobrih, a naravno i teških trenutaka. To je sastavni deo karijere. Ali igranje za Alžir je bio moj san od malih nogu, da igram za svoju zemlju. Bila je to neizmerna čast i ogroman izvor ponosa", rekao je Marez posle utakmice.
"Sada je red na novu generaciju da igra", dodao je on.
Dok je izlazio sa terena posle utakmice, Marez je pokazao podignut palac, a zatim se potapšao po srcu i mahnuo navijačima.
Marez, koji igra za Al-Ahli u Saudijskoj Arabiji, imao je blistavu karijeru i na klupskom i na reprezentativnom nivou.
Ovaj 35-godišnji napadač povlači se sa drugim najvećim brojem nastupa za Alžir (119) i kao drugi najbolji strelac u istoriji (40 golova). Marez je bio deo tima Alžira koji je osvojio Kup afričkih nacija 2019. godine.
Na klupskom nivou, Marez je osvojio jednu titulu Premijer lige sa Lesterom i četiri sa Mančester sitijem, kao i titulu Lige šampiona sa Sitijem.
Kurir Sport / Beta
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