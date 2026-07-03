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Hrvatska ne može da se pomiri sa eliminacijom sa Mundijala. Potpunu krivicu svalili su na sudije, a ne mogu da prihvate čak ni više nego očigledan penal koji je napravio Vlašić.

Naprotiv, okrenuli su narativ protiv Espena Eksasa iz Norveške i stižu čak i neke reči kojima ne bi trebalo da bude mesto u sportu.

Poznati fudbalski trener Krunoslav Jurčić je uzeo reč...

- Ne mogu opisati koliko sam besan! Da sam bio uz teren, sudiji bih kosu počupao, celu je utakmicu natezao, sve što je mogao sudio je u korist Portugala. Sramota! Koliko bi penala nakon kornera bilo svirano na ovom prvenstvu kad bi Vlašićevo povlačenje postavili kao kriterijum? Ne mogu se nikako pomiriti s takvim stvarima - napisao je između ostalog Krunoslav Jurčić u komentaru na sajtu Jutarnjeg lista.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska eliminisana sa Svetskog prvenstva Foto: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia, Profimedia, Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Šta je istina?

Fudbaler Portugala je bio na lopti i u velikoj prilici za gol kada ga je Vlašić sa dve ruke oborio. Ne postoji očigledniji penal od toga...

Pogledajte situaciju i sami procenite ko govori istinu:

Sa druge strane - tehnologija u lopti je rekla da je gol Hrvatske u 103. minutu opravdano poništen.