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Odluka Nagelsmana dolazi četiri dana nakon šokantnog ispadanja Nemačke sa Svetskog prvenstva u šesnaestini finala od Paragvaja posle penala.

Prethodno je Skaj Nemačka javio da je Nagelsman u četvrtak razgovarao sa zvaničnicima DFB i da su ti razgovori rezultirali njegovom odlukom da podnese ostavku, što je potom potvrdio i Savez.

"Odluka je bila sve samo ne laka. Moj glavni prioritet je uvek bio uspeh tima. Nakon ovog gorkog razočaranja, ekipa je zaslužila šansu za novi početak", naveo je Nagelsman.

Fudbalski savez Nemačke potvrdio je i pisanje Skaj Nemačka da je nekadašnji trener Liverpula Jirgen Klop kandidat za novog selektora.

"Kada je reč o imenovanju novog selektora, rukovodstvo DFB-a će sada tražiti razgovor sa Jirgenom Klopom. On je već signalizirao svoju spremnost da preuzme tu funkciju", naveo je Savez u saopštenju.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Bivši trener Liverpula trenutno obavlja funkciju direktora globalnog fudbala u Red Bul grupi, ali njegov aktuelni ugovor sadrži posebnu izlaznu klauzulu u slučaju ponude za posao selektora Nemačke.

To bi bio prvi Klopov trenerski posao otkako he napustio Liverpul 2024. godine.

Nagelsman je preuzeo Nemačku u septembru 2023. godine i predvodio je tu selekciju do četvrtfinala Evropskog prvenstva 2024. godine, gde ih je pobedio kasniji šampion Španija.