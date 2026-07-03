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Umesto da se u miru pripremaju za start nokaut faze, „Faraoni“ su se našli u neočekivanom i žestokom sukobu sa policajcima.

Incident je izbio u lobiju hotela između lokalnih policajaca koji obezbeđuju objekat i nekoliko članova egipatske delegacije, a sve je počelo potpuno bezazleno.

Trezege, jedna od najvećih zvezda egipatskog tima, ljubazno je pristao da se fotografiše sa jednim detetom koje ga je zamolilo za uspomenu.

1/5 Vidi galeriju Iran - Egipat Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

U tom trenutku, odmah iza njega, član egipatske delegacije prolazio je pored američkog policajca koji je odjednom, potpuno bez povoda, počeo agresivno da viče: „Odbij odavde!“

Nakon burne verbalne rasprave, posle nekoliko minuta opšteg haosa i napetosti, strasti su se nekako smirile, ali je skandalozno ponašanje domaćina ostavilo gorak ukus pred današnju utakmicu na Mundijalu.