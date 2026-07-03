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Zvuči neverovatno, ali je isitinito. Na mundijalu u Meksiku, Kanadi i SAD radi novinar koji ima 91 godinu!

Argentinac Enrike Makaja Markez izveštava sa svog 18. svetskog prvenstva, što je neverovatan rekord.

Enrike Makaja Markez sa 91 godinom je najstariji novinar na SP 2026. Foto: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Debi u Švedskoj 1958.

Od Švedske 1958. godine Enrike Makaja Markez nikada nije propustio nijednu planetarnu smotru fudbala.



- Srećan sam, zadovoljan i miran - rekao je Enrike Makaja Markez.

Vremešni, ali vrlo vitalni Argentinac Enrike Makaja Markez bio je atrakcija u medija centru na stadionu u Dalasu. Decenijama ga poštuju, ne samo njegove kolege iz Argentine, već i cela fudbalska zajednica. Njegov prvi zadatak na svetskom prvenstvu bio je u Švedskoj 1958. godine.

Sa samo 23 godine izveštavao je sa utakmice između Austrije i Brazila. Komentarisao je tada Makaja o 17-godišnjem vunderkindu Peleu iz Brazila, kao dopisnik radija "El Mundo". Posle je radio intervjue sa Dijegom Maradonom i ostalim fudbalskim velikanima. Danas, sa 91 godinom, on je komentator na radiju "DSports".

1/8 Vidi galeriju Enrike Makaja Markez najstariji novinar na svetu Foto: Printskrin/Instagram

Uspomene mladog novinara

Zanimljivo, Makaja se prisetio kako je tada stigao u Švedsku - 30 sati avionom, zatim vozom i autobusom kroz Nemačku, trajektom do Danske i još jednim trajektom do Švedske.

- Da, uspomenu na tog mladog novinara. I dalje me sve zanima, a temelj se nije promenio – znanje, a ne radoznalost - jasan je Makaja, koji je dodao:

- Pitate me šta se promenilo. Postao sam iskusniji, sa godinama imate više iskustva, rešavate stvari na drugačiji način. A što se tiče samog posla, tehnologija pomaže u pružanju različitih tumačenja, ali ona i dalje zahtevaju znanje novinara.

Počasti od legendi Argentine



U Dalasu, u Teksasu, svi su želeli da se fotografišu sa Makajom Markezom. Selektor Argentine Lionel Skaloni je tražio fotografiju nakon zvanične konferencije, pre utakmice grupne faze između Gaučosa i Jordana. Uoči te utakmice, Markez je dobio srdačne počasti od zemljaka među FIFA legendama, uključujući osvajače svetskog prvenstva iz 1978. i 1986. godine – Ubalda Filjola, Marija Kempesa, Oskara Ruđerija i Serhija Batiste.

Predsednik FIFA Đani Infantino takođe je istakao prisustvo Makaje Markeza na ovogodišnjem mundijalu tokom svog uvodnog govora. Vremešni Argentinac koga mnogo poštuju o poslu novinara kaže:

- Uvek sam bio oprezan kada govorim u apsolutnim vrednostima. Nikada nisam izgubio iz vida temu koju procenjujem, bilo da je to utakmica, ili fudbaler. To je veoma zadovoljavajuće. Ljudi cene moj pristup u oblasti gde svako ima mišljenje i često ga izražava sa apsolutnom sigurnošću, možda čak i zatvorenog uma, kao da stvari ne mogu biti drugačije - rekao je Makaja i dodao:

- Jedna stvar koja se nikada ne menja jeste da su greške skupe i da se uspeh ponekad prekomerno nagrađuje. Kontrola lopte se poboljšala, ali najveća promena je bila brzina i atletizam igrača, više nego sama brzina lopte. To je odraz kako se igra razvijala i zahteva od novinara da budu bolje pripremljeni i da koriste dostupnu tehnologiju kako bismo bolje mogli da potkrepimo svoja mišljenja.

Enrike Makaja Markez i Lionel Skaloni selektor Argentine Foto: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vešt diplomata

Makaja Markez više voli da ne rangira najveće fudbalere koje je video na svetskim prvenstvima.

- Video sam toliko izvanrednih igrača različitih epoha i u različitim okolnostima kako pokazuju svoju hrabrost. Nemoguće je primeniti jedan kriterijum da bi se utvrdilo ko je najveći - diplomatski odgovara Argentinac od 91 leta.