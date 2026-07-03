OVO JE NAJSTARIJI NOVINAR NA MUNDIJALU! IMA 91 GODINU: Radi svoje 18. svetsko prvenstvo i dalje je vitalan
Zvuči neverovatno, ali je isitinito. Na mundijalu u Meksiku, Kanadi i SAD radi novinar koji ima 91 godinu!
Argentinac Enrike Makaja Markez izveštava sa svog 18. svetskog prvenstva, što je neverovatan rekord.
Debi u Švedskoj 1958.
Od Švedske 1958. godine Enrike Makaja Markez nikada nije propustio nijednu planetarnu smotru fudbala.
- Srećan sam, zadovoljan i miran - rekao je Enrike Makaja Markez.
Vremešni, ali vrlo vitalni Argentinac Enrike Makaja Markez bio je atrakcija u medija centru na stadionu u Dalasu. Decenijama ga poštuju, ne samo njegove kolege iz Argentine, već i cela fudbalska zajednica. Njegov prvi zadatak na svetskom prvenstvu bio je u Švedskoj 1958. godine.
Sa samo 23 godine izveštavao je sa utakmice između Austrije i Brazila. Komentarisao je tada Makaja o 17-godišnjem vunderkindu Peleu iz Brazila, kao dopisnik radija "El Mundo". Posle je radio intervjue sa Dijegom Maradonom i ostalim fudbalskim velikanima. Danas, sa 91 godinom, on je komentator na radiju "DSports".
Uspomene mladog novinara
Zanimljivo, Makaja se prisetio kako je tada stigao u Švedsku - 30 sati avionom, zatim vozom i autobusom kroz Nemačku, trajektom do Danske i još jednim trajektom do Švedske.
- Da, uspomenu na tog mladog novinara. I dalje me sve zanima, a temelj se nije promenio – znanje, a ne radoznalost - jasan je Makaja, koji je dodao:
- Pitate me šta se promenilo. Postao sam iskusniji, sa godinama imate više iskustva, rešavate stvari na drugačiji način. A što se tiče samog posla, tehnologija pomaže u pružanju različitih tumačenja, ali ona i dalje zahtevaju znanje novinara.
Počasti od legendi Argentine
U Dalasu, u Teksasu, svi su želeli da se fotografišu sa Makajom Markezom. Selektor Argentine Lionel Skaloni je tražio fotografiju nakon zvanične konferencije, pre utakmice grupne faze između Gaučosa i Jordana. Uoči te utakmice, Markez je dobio srdačne počasti od zemljaka među FIFA legendama, uključujući osvajače svetskog prvenstva iz 1978. i 1986. godine – Ubalda Filjola, Marija Kempesa, Oskara Ruđerija i Serhija Batiste.
Predsednik FIFA Đani Infantino takođe je istakao prisustvo Makaje Markeza na ovogodišnjem mundijalu tokom svog uvodnog govora. Vremešni Argentinac koga mnogo poštuju o poslu novinara kaže:
- Uvek sam bio oprezan kada govorim u apsolutnim vrednostima. Nikada nisam izgubio iz vida temu koju procenjujem, bilo da je to utakmica, ili fudbaler. To je veoma zadovoljavajuće. Ljudi cene moj pristup u oblasti gde svako ima mišljenje i često ga izražava sa apsolutnom sigurnošću, možda čak i zatvorenog uma, kao da stvari ne mogu biti drugačije - rekao je Makaja i dodao:
- Jedna stvar koja se nikada ne menja jeste da su greške skupe i da se uspeh ponekad prekomerno nagrađuje. Kontrola lopte se poboljšala, ali najveća promena je bila brzina i atletizam igrača, više nego sama brzina lopte. To je odraz kako se igra razvijala i zahteva od novinara da budu bolje pripremljeni i da koriste dostupnu tehnologiju kako bismo bolje mogli da potkrepimo svoja mišljenja.
Vešt diplomata
Makaja Markez više voli da ne rangira najveće fudbalere koje je video na svetskim prvenstvima.
- Video sam toliko izvanrednih igrača različitih epoha i u različitim okolnostima kako pokazuju svoju hrabrost. Nemoguće je primeniti jedan kriterijum da bi se utvrdilo ko je najveći - diplomatski odgovara Argentinac od 91 leta.