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Fudbaleri Paragvaja i Francuske odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!

Francuska - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.

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Mundijal - Navijači Maroka Izvor: Kurir