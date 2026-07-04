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FIFA WC 2026
DA LI PARAGVAJ MOŽE DA NAPRAVI SENZACIJU NA MUNDIJALU? Francuska želi osminu finala, evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
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Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!
Francuska - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
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