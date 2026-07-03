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Julijan Nagelsman osmi je selektor koji nije "preživeo" neuspeh na Mundijalu.

Čelnici Fudbalskog saveza Nemačke odlučili su da raskinu saradnju sa Nagelsmanom posle ispadanja od Paragvaja u ranoj fazi nokaut faze SP.

1/7 Vidi galeriju Julijan Nagelsman Foto: Hasan Bratic/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA/RONALD WITTEK, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Bio je to neočekivan i težak udarac za favorizovani sastav "pancera" koji se, naravno, nadao boljem plasmanu u skladu sa svojom tradicijom i renomeom, kao i istorijom uspeha na najvećim turnirima.

Nagelsman je tako postao već osmi selektor koji je završio saradnju sa reprezentacijom još u vreme trajanja Mundijala .

Pre njega, kormilo nacionalnog tima su napustili Sabri Lamuši (Tunis), Hong Mjung-Bo (Južna Koreja), Marselo Bjelsa (Urugvaj), Ronald Kuman (Holandija), Miroslav Kubek (Češka), Stiv Klark (Škotska) i Sebatian Bekaseče (Ekvador).

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