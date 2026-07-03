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Kako prenosi agencija AP, Fifa razmatra mogućnost da meč počne ranije od planiranih 18 časova po lokalnom vremenu, a konačna odluka još nije doneta.

Prema istom izvoru, jedan od glavnih razloga za razmatranje promene termina jeste prognoza koja najavljuje jake popodnevne grmljavinske oluje, kao i mogućnost poplava koje bi mogle da otežaju organizaciju utakmice.

Utakmica Meksiko – Engleska biće peta i ujedno poslednja koja će tokom ovogodišnjeg Svetskog prvenstva biti odigrana u Meksiko Sitiju.

(Beta)

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