Početak utakmice osmine finala Svetskog prvenstva fudbalskih reprezentacija Meksika i Engleske, koja je zakazana za nedelju u Meksiko Sitiju, mogao bi da bude pomeren na raniji termin zbog najavljenog nevremena.
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Kako prenosi agencija AP, Fifa razmatra mogućnost da meč počne ranije od planiranih 18 časova po lokalnom vremenu, a konačna odluka još nije doneta.
Prema istom izvoru, jedan od glavnih razloga za razmatranje promene termina jeste prognoza koja najavljuje jake popodnevne grmljavinske oluje, kao i mogućnost poplava koje bi mogle da otežaju organizaciju utakmice.
Utakmica Meksiko – Engleska biće peta i ujedno poslednja koja će tokom ovogodišnjeg Svetskog prvenstva biti odigrana u Meksiko Sitiju.
(Beta)
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