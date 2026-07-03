Fudbaler reprezentacije Egipta Mohamed Hani postao je prvi igrač u istoriji Svetskih prvenstava koji je postigao dva autogola na istom Mundijalu.
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DVA AUTOGOLA NA JEDNOM MUNDIJALU: Hani ušao u istoriju
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Hani je u 55. minutu meča osmine finala protiv Australije nespretno zahvatio loptu glavom posle slobodnog udarca Ejdena O'Nila i savladao sopstvenog golmana za izjednačenje na 1:1.
Samo nekoliko minuta ranije egipatski defanzivac ostao je da leži na terenu posle sudara sa australijskim vezistom Konorom Metkalfom u borbi za loptu.
Njegovi saigrači odmah su pozvali lekarsku ekipu, koja mu je nekoliko minuta ukazivala pomoć zbog sumnje na potres mozga. Iako su medicinari pripremili nosila, ona nisu bila upotrebljena, a Hani je, nakon pregleda, nastavio utakmicu.
Egipatski reprezentativac prvi autogol na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu postigao je u meču grupne faze protiv Belgije, koji je završen rezultatom 1:1.
(Beta)
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