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Fudbaleri Egipta plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Arlingtonu pobedili Australiju posle boljeg izvođenja penala 4:2.Posle regularnog dela meča i produžetaka rezultat je bio nerešen 1:1.

1/8 Vidi galeriju Australija Egipat Mundijal 2026 Foto: Molly Darlington / Getty images / Profimedia, Richard Callis/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U stduiju RTS bilo je reči i ovom meču, a smeh je izazvao komentar Radeta Bogdanovića za meč koji treba da počne u ponoć između Argentine i Zelenortskih Ostrva.

"Imao sam peticu iz istorije i keca iz geografije. Ja za njih nikada nisam čuo. Nisam ni letovao tamo, nemam ja pare za egzotične destinacije", rekao je Bogdanović i nasmejao sve u strudiju.

A potom i dodao analizu

"Imaju brze igrače, igraju na kontru".