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Fudbaleri Argentine poveli su protiv Zelenortskih Ostrva u utakmici šesnaestine finala golom Lionela Mesija u 29. minutu.

Lisandro Martinez je poslao sjajnu dubinsku loptu preko odbrane rivala. Mesi je savršenim prijemom primirio loptu, a onda je zakucao pod prečku gola golmana Vozinje.

Lionel Mesi protiv Zelenortskih Ostrva Foto: Profimedia, NESVOLD/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

 Mesi je upisao sedmi gol na ovom Mundijalu, a ukupno 20. do sada.

Ujedno je ovo bila osma uzastopna utakmica na Svetskom prvenstvu na kojoj je bio strelac.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir