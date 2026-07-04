FIFA WC 2026
JEDNOSTAVNO, GENIJE! NOVA MAGIJA LIONELA MESIJA: Pogledajte kako je Argentinac matirao Vozinju
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Fudbaleri Argentine poveli su protiv Zelenortskih Ostrva u utakmici šesnaestine finala golom Lionela Mesija u 29. minutu.
Lisandro Martinez je poslao sjajnu dubinsku loptu preko odbrane rivala. Mesi je savršenim prijemom primirio loptu, a onda je zakucao pod prečku gola golmana Vozinje.
Lionel Mesi protiv Zelenortskih Ostrva Foto: Profimedia, NESVOLD/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia
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Mesi je upisao sedmi gol na ovom Mundijalu, a ukupno 20. do sada.
Ujedno je ovo bila osma uzastopna utakmica na Svetskom prvenstvu na kojoj je bio strelac.
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