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Jedan od derbija osmine finala na Svetskom prvenstvu bez sumnje je duel između Meksika i Engleske.

Možda će mnogi površni ljubitelji fudbala reći da je Engleska apsolutni favorit, ali je činjenica da će naspram sebe imati dva rivala - kako tim koji do sada nije primio nijedan gol i ima sve četiri pobede, tako i mesto na kome se će igrati ova utakmica.

1/7 Vidi galeriju Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Utakmica se igra na kultnom stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju, ali ono što je specifičnost je to da se stadion nalazi na 2.240 metara nadmorske visine.

Zašto se pominje Vijagra?

Stoga se u engleskim medijima povela diskusija oko toga li će selektor Tomas Tuhel posegnuti za poseban režim stimulansa. Engleski igrači prema antidoping pravilima smeju da koriste sildenafil, aktivni sastajak Vijagre, jer ona nije na WADA (Svetska antidoping agencija) listi zabranjenih stvari za 2026. godinu. FIFA (Svetska kuća fudbala) usklađuje svoja antidoping pravila sa WADA-om, što znači da bi sildenafil mogao da se koristi.

Vijagra je najpoznatija kao lek za erektilnu disfunkciju, ali sildenafil se koristi i u lečenju određenih oblika plućne hipertenzije. Deluje tako da širi krvne sudove, uključujući one u plućima, pa se u teoriji može povezati s lakšim podnošenjem manjka kiseonika na velikoj nadmorskoj visini.

Nema zvanične potvrde

Za sada, međutim, nema potvrde Engleskog fudbalskog saveza, Tuhela ni lekarske službe da igrači zaista planiraju da uzmu taj lek.

Tema inače nije nova u engleskom fudbalu. Uoči Svetskog prvenstva 2010. u Južnoafričkoj Republici pojavile su se slične tvrdnje zbog utakmica na velikoj nadmorskoj visini. Engleski savez tada je službeno poručio da o Vijagri nije bilo razgovora i da igrači nemaju plan da je koriste na turniru.