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Egipatski fudbaler Mohamed Salah rekao je da je njegova ekipa ispisala istoriju, prvom pobedom u nokaut fazi na svetskim prvenstvima, nakon što je posle jedanaesteraca bila bolja od Australije, u utakmici šesanestine finala.

"Ovo je istorija. Rekao sam momcima pre utakmice: 'Ovo je najveća utakmica koju možete da igrate u životu, zato uživajte, ne dozvolite da vas pritisak savlada i uživajte u trenutku'", rekao je Salah za sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

1/8 Vidi galeriju Australija Egipat Mundijal 2026 Foto: Molly Darlington / Getty images / Profimedia, Richard Callis/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Egipta plasirala se u petak uveče u osminu finala, pošto je u Teksasu posle jedanaesteraca pobedila Australiju 4:2, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo nerešeno 1:1.

To je prva pobeda Egipta u nokaut fazi u četvrtom učešću na svetskim prvenstvima.

Fudbaler Egipta Hajsem Hasan rekao je da svaki igrač sanja o ovakvom uspehu.

"Neverovatno je jer znate da ste danas u Egiptu usrećili 120 miliona ljudi i znate da će sada biti slavlja širom zemlje. Za svakog igrača, od malena, san je da ovo ostvari", naveo je on.

"Dobro smo počeli, poveli smo, a onda su oni izjednačili. Znali smo da će biti teška utakmica, pošto su oni fizički jaka ekipa, izdržljiva i imaju igrače koji su brzi i snažni. Znali smo da će nam biti teško posle kornera i slobodnih udaraca, pošto imaju visoke igrače", dodao je Hasan.

Egipat će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela aktuelnog šampiona Argentine i Zelenortskih Ostrva.