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Australijski fudbaler Aver Mabil rekao je da bi ekipa trebalo da bude ponosna na ostvaren rezultat na Svetskom prvenstvu, na kome je eliminisana u šesnaestini finala posle jedanaesteraca u utakmici protiv Egipta.

1/8 Vidi galeriju Australija Egipat Mundijal 2026 Foto: Molly Darlington / Getty images / Profimedia, Richard Callis/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Trebalo bi da budemo veoma ponosni na ono što smo kao nacija uradili na ovom turniru. Ovo je bio sjajan turnir za sve nas kao zemlju, ali i promocja naših mladih talenata. Takođe, mislim da je ovo bila odlična platforma za mlade da se istaknu i mislim da su oni to uradili. Iz ovoga se može mnogo naučiti", rekao je Mabil.

Fudbalska reprezentacija Australije nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je posle jedanaesteraca izgubila od Egipta 2:4, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo 1:1.

Australijski tim je pretrpeo sva tri poraza u utakmicama nokaut faze na svetskim prvenstvima.

Reprezentativac Australije Džekson Irvin rekao je da bi ekipa trebalo da dobije podršku i pored poraza.

"Penali su surov način da se izgubi, ali svako ko ima samopouzdanje da šutira posle 120 minuta ili koliko god da je igrao, potrebno je veliko srce za to i nadam se da će svi ostati uz njih i da će dobiti podršku. Od početka smo govorili da imamo šampionski tim... naša snaga je u timu", naveo je Irvin.