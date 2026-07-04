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Meksičke vlasti udvostručiće mere bezbednosti i ograničiti broj posetilaca kod spomenika poznatog kao Anđeo nezavisnosti i u zoni za navijače u Meksiko Sitiju, uoči utakmice protiv Engleske, nakon što su četiri osobe poginule tokom proslave pobede u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

1/7 Vidi galeriju Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Gradonačelnica Meksiko Sitija Klara Brugada rekla je da će ulaz na Trg nezavisnosti, odnosno kod spomenika poznatog kao Anđeo biti besplatan, ali da će iz bezbednosnih razloga broj posetilaca biti ograničen.

Fudbalska reprezentacija Meksika igraće u noći između nedelje i ponedeljka u 2.00 protiv Engleske, u osmini finala Svetskog prvenstva.

Desetine hiljada Meksikanaca proslavile su na ulicama prvi plasman u nokaut fazu reprezentacije posle nekoliko decenija, nakon što su zbog skupih ulaznica bili prinuđeni da utakmice gledaju u televizijskim prenosima.

Odluka o pojačanim merama bezbednosti dolazi nakon što su dve žene, stare 19 i 44 godine i 48-godišnji muškarac umrli od gušenja 30. juna tokom ulične proslave, dok je 25-godišnji muškarac primljen u bolnicu zbog posledica epileptičnog napada i unutrašnjeg krvarenja, a umro je od srčanog udara.

Tužilaštvo u Meksiko Sitiju pokrenulo je istragu zbog smrti četiri osobe.

Samo 25.000 ljudi moći će da priđe Anđelu, popularnom mestu na kome navijači slave pobede svojih ekipa. Ostali navijači biće preusmerni na druge lokacije.

Oko stadiona Asteka biće raspoređeno 7.500 policajaca.