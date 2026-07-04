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Utakmicama Argentina - Zelenortska Ostrva, kao i Kolumbija - Gana, zavrešna je šesnaestina finala na Svetskom prvenstvu.

Već od večeras preostalih 16 ekipa boriće se za plasman u četvrtfinale Mundijala.

Većina glavnih favorita je i dalje u igri, ali bi već posle ove runde oni mogli da budu proređeni.

1/6 Vidi galeriju Kolumbija - Gana, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Donosimo parove i raspored svih utakmica osmine finala.

Kanada - Maroko, subota 4. jul od 19 časova (svi termini su po srpskom vremenu) u Hjustonu.

Paragvaj - Francuska, subota 4. jul od 23 časa u Filadelfiji.

Pobednici utakmica u Hjustonu i Filadelfiji sastaće se u četvrtfinalu.

Brazil - Norveška, nedelja 5. jul od 22 časa u Njujorku.

Meksiko - Engleska, ponedeljak 6. jul od 2 časa u Meksiko Sitiju.

Pobednici utakmica u Njujorku i Meksiko Sitiju činiće četvrtfinalni par.

Portugal - Španija, ponedeljak 6. jul od 21 čas u Dalasu

SAD - Belgija, utorak 7. jul od 2 časa u Sijetlu.

Pobednici utakmica u Dalasu i Sijetlu sastaće se u četvrtfinalu.

Argentina - Egipat, utorak 7. jul od 18 časova u Atlanti.

Švajcarska - Kolumbija, utorak 7. jul od 22 časa u Vankuveru.

Pobednici utakmica u Atlanti i Vankuveru čine poslednji četvrtfinalni par.