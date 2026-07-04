ČEKA NAS SPEKTAKULARNA OSMINA FINALA: Prštaće u Dalasu, Meksiko Sitiju i Njujorku! Ovo je kompletan raspored i satnica mečeva
Utakmicama Argentina - Zelenortska Ostrva, kao i Kolumbija - Gana, zavrešna je šesnaestina finala na Svetskom prvenstvu.
Već od večeras preostalih 16 ekipa boriće se za plasman u četvrtfinale Mundijala.
Većina glavnih favorita je i dalje u igri, ali bi već posle ove runde oni mogli da budu proređeni.
Donosimo parove i raspored svih utakmica osmine finala.
Kanada - Maroko, subota 4. jul od 19 časova (svi termini su po srpskom vremenu) u Hjustonu.
Paragvaj - Francuska, subota 4. jul od 23 časa u Filadelfiji.
Pobednici utakmica u Hjustonu i Filadelfiji sastaće se u četvrtfinalu.
Brazil - Norveška, nedelja 5. jul od 22 časa u Njujorku.
Meksiko - Engleska, ponedeljak 6. jul od 2 časa u Meksiko Sitiju.
Pobednici utakmica u Njujorku i Meksiko Sitiju činiće četvrtfinalni par.
Portugal - Španija, ponedeljak 6. jul od 21 čas u Dalasu
SAD - Belgija, utorak 7. jul od 2 časa u Sijetlu.
Pobednici utakmica u Dalasu i Sijetlu sastaće se u četvrtfinalu.
Argentina - Egipat, utorak 7. jul od 18 časova u Atlanti.
Švajcarska - Kolumbija, utorak 7. jul od 22 časa u Vankuveru.
Pobednici utakmica u Atlanti i Vankuveru čine poslednji četvrtfinalni par.