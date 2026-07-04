IMAMO NAJLEPŠI GOL MUNDIJALA: Nestvarna majstorija kojom je debitant matirao golmana svetskog šampiona
Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se danas u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva 3:2, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1:1.
Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija, a izjednačio je Deroj Duarte u 59. minutu. Novo vođstvo Argentini doneo je Lisandro Martines u 92. minutu, a izjednačio je atraktivnim golom Sidni Lopes Kabral u 103. minutu.
Argentina je pobedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera.
Upravo je Sidni Lopes Kabral autor najlepšeg gola Mundijala.
Napadač Kape Verdea je iskosa sa leve strane odapeo "praćku" i pogodio rašlje na suprotnoj strani gola golmana Argentine Emilijana Martineza.
Na njegovu žalost, Zelenortska Ostrva nisu izdržala, pa je Argentina prošla u osminu finala gde će igrati protiv Egipta.