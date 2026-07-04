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Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se danas u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva 3:2, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1:1.

1/17 Vidi galeriju Argentina - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija, a izjednačio je Deroj Duarte u 59. minutu. Novo vođstvo Argentini doneo je Lisandro Martines u 92. minutu, a izjednačio je atraktivnim golom Sidni Lopes Kabral u 103. minutu.

Argentina je pobedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera.

Upravo je Sidni Lopes Kabral autor najlepšeg gola Mundijala.

Napadač Kape Verdea je iskosa sa leve strane odapeo "praćku" i pogodio rašlje na suprotnoj strani gola golmana Argentine Emilijana Martineza.

Na njegovu žalost, Zelenortska Ostrva nisu izdržala, pa je Argentina prošla u osminu finala gde će igrati protiv Egipta.