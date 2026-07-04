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Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni izjavio je da njegova ekipa nikada ne odustaje, posle pobede nad Zelenortskim Ostrvima posle produžetaka i plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva i pohvalio je afričku ekipu, rekavši da je odlična.

1/17 Vidi galeriju Argentina - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Bila je to zaista teška utakmica, ali uvek treba gledati ono pozitivno. Ovaj tim nikada ne odustaje. Moram da odam priznanje i našem protivniku, istina je da, kada ljudi kažu da ne postoje laki protivnici, danas su Zelenortska Ostrva pokazala da su odlična ekipa", rekao je Skaloni za sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva 3:2, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1:1.

Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija, a izjednačio je Deroj Duarte u 59. minutu. Novo vođstvo Argentini doneo je Lisandro Martines u 92. minutu, a izjednačio je atraktivnim golom Sidni Lopes Kabral u 103. minutu.

Argentina je pobedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera.

"Pohvaljujem doprinos svakog igrača. Istina je da su svi završili potpuno iscrpljeni jer su dali sve od sebe. Ovo je Argentina, ako to ne razumeš... teško je... Mi Argentinci ćemo to razumeti jer nama ništa ne dolazi lako", naveo je Skaloni.