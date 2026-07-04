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Selektor fudbalske reprezentacije Zelenortskih Ostrva Bubista rekao je da njegova ekipa dostojno predstavlja svoju zemlju, nakon što je takmičenje na Svetskom prvenstvu završila porazom od branioca trofeja Argentine posle produžetaka u šesnaestini finala.

1/17 Vidi galeriju Argentina - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Dostojno predstavljamo našu zemlju. Dva puta smo izjednačili protiv svetskih prvaka, odveli ;smo utakmicu u produžetke... Iznad svega, ponosan sam na naše igrače, koji su na ovom Svetskom prvenstvu igrali dostojanstveno i časno. Pokazali smo svoj identitet", rekao je Bubista za sajt Međunarodne fudbalske federacije.

Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka izgubila od Argentine 2:3, nakon što je posle regularnog dela bilo 1:1.

Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija, a izjednačio je Deroj Duarte u 59. minutu. Novo vođstvo Argentini doneo je Lisandro Martines u 92. minutu, a izjednačio je atraktivnim golom Sidni Lopes Kabral u 103. minutu.

Argentina je pobedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera.

Zelenortska Ostrva su bila na korak od najvećeg iznenađenja u istoriji svetskih prvenstava i najslabije su rangirana ekipa učesnik nokaut faze, 64. mesto.

Afrička selekcija je debitovala na Svetskom prvenstvu, na kome je bila neporažena u grupnoj fazi (Španija, Saudijska Arabija, Urugvaj) i sa tri boda je prošla u šesnaestinu finala.

Zbog načina igre, borbenosti i 40-godišnjeg golmana Vozinje selekcija je postala popularna širom sveta za vreme turnira u SAD, Kanadi i Meksiku.