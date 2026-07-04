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Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi rekao je da je ekipa delovala nepovezano i da nije dobro vršila pritisak na selekciju Zelenortskih Ostrva, u pobedi posle produžetaka i plasmanu u osminu finala Svetskog prvenstva.

1/17 Vidi galeriju Argentina - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Mislim da nismo dobro vršili pritisak. Naše linije su u pojedinim trenucima bile previše razvučene. Kada bismo krenuli u presing iz zone zadnjeg veznog reda, rastojanje do štopera bilo je preveliko, pa smo delovali nepovezano. Zbog toga su uvek imali igrača viška jer nismo uspevali da ih ispratimo čovek na čoveka. Zato su lako držali posed i terali nas da trčimo, pošto nismo uspevali da izvršimo kvalitetan presing", rekao je Mesi za sajt Međunarodne fudbalske federacije.

Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva 3:2, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1:1.

Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija, a izjednačio je Deroj Duarte u 59. minutu. Novo vođstvo Argentini doneo je Lisandro Martines u 92. minutu, a izjednačio je atraktivnim golom Sidni Lopes Kabral u 103. minutu.

Argentina je pobedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera.

Mesi je postigao sedam golova na ovom turniru i rekorder je sa ukupno 20 golova u istoriji svetskih prvenstava. Kapiten Argentine bio je strelac na rekordnih osam uzastopnih utakmica na Mundijalima.