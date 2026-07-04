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 Utakmica osmine finala Svetskog prvenstva između fudbalera Meksika i Engleske u Meksiko Sitiju odigraće se prema planu, u noći između nedelje i ponedeljka u 2.00 po srednjoevropskom vremenu.

Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

 Kako je danas preneo Skaj, termin neće biti promenjen, nakon konfuzije zbog mogućeg pomeranja zbog najavljenog lošeg vremena i grmljavine.

Prema vremenskoj prognozi, oko podneva po tamošnjem vremenu i početka utakmice u Meksiko Sitiju očekuje se nevreme, pa se pominjala mogućnost promene termina. Spekulisalo se da bi utakmica mogla bude odigrana u nedelju od 20 časova po srednjoevropskom vremenu.

Izvor iz Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) rekao je za Skaj da nikada nije doneta odluka o pomeranju utakmice na stadionu Asteka.

Fifa će nastaviti da prati situaciju, posebno promene vremenskih prilika.

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Mundijač - Navijači Meksika Izvor: Kurir