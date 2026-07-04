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Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva 3:2, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1:1.

1/17 Vidi galeriju Argentina - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija, a izjednačio je Deroj Duarte u 59. minutu.

Novo vođstvo Argentini doneo je Lisandro Martines u 92. minutu, a izjednačio je atraktivnim golom Sidni Lopes Kabral u 103. minutu.

Argentina je pobedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera.

I upravo je ovaj peti gol na meču izazvao jednu kontroverzu.

U prvi mah se činilo da je gol postigao Kristijano Romero, koji je bio najviši u skoku posle centaršuta Lionela Mesija iz kornera.

U tom slučaju bi Lionel Mesi upisao prvu asistenciju na ovogodišnjem Mundijalu. Ono što je važnije, bila bi to ukupno deveta njegova asistencija na Mundijalima, čime bi se odvojio na prvom mestu večite liste sa jednom asistencijom više u odnosu na Maradonu.

Međutim, lopta koju je uputio Romero je udarila u ruku Dinija Boržesa i otišla u mrežu, pa je upravo njemu pripisan autogol.

Mesi je, samim tim, ostao na deobi prvog mesta sa Maradonom sa po osam asistencija i nije došao do nestvarnog poduhvata da u isto vreme bude najbolji strelac i najbolji asistent u istoriji Svetskog prvenstva.