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U utakmici koja je, bez dileme, jedna od najboljih, ako ne i najbolja u dosadašnjem toku Svetskog prvenstva, mogli smo da vidimo sve.

Argentina je pobedila rezultatom 3:2, tek nakon produžetka i tako prošla u osminu finala.

Lionel Mesi protiv Zelenortskih Ostrva Foto: Profimedia, NESVOLD/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Zelenortska Ostrva su ostala neporažena na sve četiri utakmice na debitantskom Mundijalu, ako računamo da su posle "regularnog" dela, odnosno dva poluvremena protiv Argentine, imali rezultat 1:1.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Argentina - Zelenortska Ostrva:

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Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir