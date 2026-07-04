Reprezentacija Argentine je imala ozbiljne probleme protiv Zelenortskih ostrva.
LUDO
ZA OVO JE VREDELO OSTATI BUDAN! Utakmica turnira koja to nije trebalo da bude! Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Argentina - Z. Ostrva
Slušaj vest
U utakmici koja je, bez dileme, jedna od najboljih, ako ne i najbolja u dosadašnjem toku Svetskog prvenstva, mogli smo da vidimo sve.
Argentina je pobedila rezultatom 3:2, tek nakon produžetka i tako prošla u osminu finala.
Lionel Mesi protiv Zelenortskih Ostrva Foto: Profimedia, NESVOLD/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Zelenortska Ostrva su ostala neporažena na sve četiri utakmice na debitantskom Mundijalu, ako računamo da su posle "regularnog" dela, odnosno dva poluvremena protiv Argentine, imali rezultat 1:1.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Argentina - Zelenortska Ostrva:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši