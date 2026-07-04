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Kolumbija je imala potpunu dominaciju protiv Gane, ali je do pobede došla "jedva", rezultatom 1:0.

Jedini gol na utakmici je postigao Arijas u 14. minutu.

Kolumbija - Gana, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Južnoamerička selekcija je među 16 najboljih ekipa na ovogodišnjem Mundijalu stigla uz dominaciju na terenu koju nije potvrdila barem još jednim golom.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Kolumbija - Gana:

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir