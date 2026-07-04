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Sa velikim ambicijama je ovaj tim otišao na Mundijal, pobedio Češku u prvom kolu, a potom izgubio od Meksika i Južne Afrike i neslavno završio takmičenje.

Selektor Hong Mjung Bo je označen kao glavni krivac, mediji i navijači su ga "razapeli", a sada stižu vesti da je dobijao i pretnje smrću, što ga je primoralo da napusti zemlju strahujući za svoju bezbednost.

Južna Afrika - Južna Koreja Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Mediji u toj zemlji su preneli da su se pojavili plakati koji su preplavili prestonicu Seul. Neki komercijalni objekti su čak postavili natpise koji zabranjuju pristup Hong Mjung-bou.

Eliminacijom Južne Koreje bavili su se i političari.

Predsednik države Li Dže-mjun zatražio je od Ministarstva kulture, sporta i turizma da pokrene istragu o svim nepravilnostima koje su uticale da selekcija ne prođe grupnu fazu.

Kurir sport/sportske.netNe propustite

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