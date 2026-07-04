SELEKTOR MORAO DA POBEGNE IZ ZEMLJE POSLE ELIMINACIJE SA MUNDIJALA! Plaši se za svoj život, nacija ga naterala da beži!
Sa velikim ambicijama je ovaj tim otišao na Mundijal, pobedio Češku u prvom kolu, a potom izgubio od Meksika i Južne Afrike i neslavno završio takmičenje.
Selektor Hong Mjung Bo je označen kao glavni krivac, mediji i navijači su ga "razapeli", a sada stižu vesti da je dobijao i pretnje smrću, što ga je primoralo da napusti zemlju strahujući za svoju bezbednost.
Mediji u toj zemlji su preneli da su se pojavili plakati koji su preplavili prestonicu Seul. Neki komercijalni objekti su čak postavili natpise koji zabranjuju pristup Hong Mjung-bou.
Eliminacijom Južne Koreje bavili su se i političari.
Predsednik države Li Dže-mjun zatražio je od Ministarstva kulture, sporta i turizma da pokrene istragu o svim nepravilnostima koje su uticale da selekcija ne prođe grupnu fazu.
Kurir sport/sportske.netNe propustite