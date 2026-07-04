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Podsetimo, Hrvatska je postigla gol duboko u nadoknadi vremena za 2:2 protiv Portugala, ali je pogodak poništen nakon što je, uz pomoć VAR tehnologije i senzora u lopti, ustanovljeno da je Igor Matanović, neposredno pre pogotka zakačio loptu kosom.

Da Matanović nije dodirnuo loptu koja je stigla do Marija Pašalića, pogodak koji je nedugo nakon toga postigao Joško Gvardiol bi bio priznat.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovako, pogodak je poništen, Portugal je u osmini finala, a cela Hrvatska je u šoku zbog načina na koji je njihova selekcija ispala.

Jedna zanimljiva objava se pojavila na društvenoj mreži Instagram posle utakmice.

Oglasio se frizer koji je bio zadužen za šišanje reprezentativaca Hrvatske uoči Svetskog prvenstva.

Frizer Luka iz Zagreba je objavio snimak na kojem je prikazan i trenutak kada je u stolici sedeo Matanović dok mu je objašnjavao da želi samo malo da skrati kosu.

Luka se zapitao: Da li je trebalo da mu dam "baz kat"?

Radi se o frizuri sa potpuno kratkom kosom, a da je nju imao Matanović, Hrvatska bi verovatno igrala produžetke, a sada bi možda bila učesnik osmine finala Svetskog prvenstva.

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