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Jedan od favorita za osvajanje je ovogodišnji Mundijal okončao već u šesnaestini finala i to šokantnim porazom od Paragvaja.

Nakon ispadanja Nemačke sa Svetskog prvenstva povela se polemika oko uticaja porodice reprezentativaca.

Jedan od onih koji smatraju da bi trebalo ograničiti konekciju reprezentativaca sa članovima porodice je legendarni Lotar Mateus, jedan od najvećih nemačkih fudbalera svih vremena.

"Puno toga treba rešiti, na terenu i izvan njega. Supruge, porodice, svi su bili prisutni. Puno je bilo naslova u medijima. Ne razumem zašto cele porodice moraju da budu tamo od prvog dana", rekao je Mateus.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Na tu temu je govorila i Kati Humels, bivša supruga Matsa Humelsa, nekadašnjeg fudbalera Borusije Dortmund i Bajerna, kao i reprezentativca Nemačke.

"Smatram da ne moraju svi članovi porodice biti tamo od početka. U tom se pogledu slažem s Mateusom. Sada se pokazalo da se Nemci na to pitanje moraju znatno više fokusirati", rekla je ona i dodala:

"Sećam se toga još iz vremena Joakima Leva. Nastane veliki stres oko toga da se prema svima postupa jednako. Onda se neko uvredi, neko želi videti svoje novorođeno dete, a neko drugi želi provesti više vremena s nekim drugim", pojasnila je ona.

"Reč je o izvanrednoj situaciji koja zahteva potpunu usresređenost. Smatram da je u redu da se sastaneš sa porodicom i uzmeš slobodan dan ako dođeš do osmine finala ili četvrtfinala. Tada si već nešto postigao i nastavljaš dalje. Ne smemo da zaboravimo da su to delom vrlo mladi igrači koji tek moraju da nauče da se usresrede. To se ne stiče preko noći. Reč je o intenzivnom mentalnom treningu".

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