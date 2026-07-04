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I ovog puta je iskusni čuvar mreže prikazao da meč protiv Španije nije bio puka slučajnost. Kvalitet se mogao videti i u duelu sa, za mnoge, najboljim svih vremena.

Četrdesetogodišnji golman je imao sedam odbrana protiv Španije, tri u susretu sa Saudijskom Arabijom i čak osam šuteva je zaustavio svetskim šampionima. Leo Mesi je pogodio jednom, što je u neku ruku bila i čast za čoveka koji je u ovom trenutku bez kluba.

Argentina - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Prišao sam mu i pre nego što sam bilo šta mogao da kažem, zagrlio me je i rekao: 'Dobar posao, ti si zaista sjajan golman. Tvoj narod mora biti mnogo ponosan na tebe'. Čuti tako nešto od čoveka kao što je Leo mi mnogo znači", rekao je Vozinja i dodao:

"Zahvalio sam mu se i rekao: 'Hvala, Leo, najbolji si'. Onda sam ga upitao za dres, a on se nasmešio i rekao: 'Naravno, daću ti ispred svlačionice'. Momenti kao što su ovi se pamte do kraja života", rekao je Vozinja posle susreta.

Kurir sport/sportske.net

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir