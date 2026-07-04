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„Panceri“ su trenutno u potpunom rasulu i bez šefa stručnog štaba, pošto je Julijan Nagelsman dobio ekspresan otkaz nakon šokantne i senzacionalne eliminacije od Paragvaja već u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

Klop svesno ulazi u pregovore kako bi ugasio požar u domovini. Fudbalska javnost u Nemačkoj je na nogama, jer bi harizmatični stručnjak bio idealno rešenje za podizanje posrnulog giganta iz pepela.

"Mogu da potvrdim da pregovaramo. Stvari su se brzo desile. Julijan je otišao, a DFB traži novog selektora. I da, pregovaraju sa mnom", rekao je Klop za nemačku televiziju Magenta.

1/8 Vidi galeriju Jirgen Klop Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Oli Scarff/NMC Pool / PA Images / Profimedia, Steve Flynn/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Podsetimo, Klop je vodio Loverpul od 2015. do 2024. godine, a pre toga je bio trener Borusije i Majnca.