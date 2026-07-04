ČUVENI TRENER BACIO NEMCE U TRANS! Nagelsman dobio otkaz, a onda se javio ovaj stručnjak i otkrio da je u PREGOVORIMA!
„Panceri“ su trenutno u potpunom rasulu i bez šefa stručnog štaba, pošto je Julijan Nagelsman dobio ekspresan otkaz nakon šokantne i senzacionalne eliminacije od Paragvaja već u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.
Klop svesno ulazi u pregovore kako bi ugasio požar u domovini. Fudbalska javnost u Nemačkoj je na nogama, jer bi harizmatični stručnjak bio idealno rešenje za podizanje posrnulog giganta iz pepela.
"Mogu da potvrdim da pregovaramo. Stvari su se brzo desile. Julijan je otišao, a DFB traži novog selektora. I da, pregovaraju sa mnom", rekao je Klop za nemačku televiziju Magenta.
Podsetimo, Klop je vodio Loverpul od 2015. do 2024. godine, a pre toga je bio trener Borusije i Majnca.
"Pre dve godine sam napustio Liverpul i rekao da mi nedostaje energije za drugi posao ili za još jednu godinu sa Liverpulom. Sada sam spreman. Vreme je faktor. Imam ugovor sa Red Bulom. Rekao sam da sam zainteresovan za pregovore, biće intenzivni. Moram da razgovaram i sa mojim poslodavcem Oliverom Minclafom. Već smo načeli tu temu", naveo je nemački trener.