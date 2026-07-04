HRVATI UZALUD BLJUJU VATRU - NISU POKRADENI NA SVETSKOM PRVENSTVU! FIFA skupila dokaze i javno otkrila sve detalje situacije o kojoj bruji planeta
Najviše se priča o samoj završnici i poništenom golu Hrvatske posle intervencije VAR tehnologije i senzora iz lopte.
Portugal je pobedio Hrvatsku rezultatom 2:1 i tako stigao do osmine finala Mundijala.
Gol Joška Gvardiola u 103. minutu je poništen, pa meč nije otišao u produžetke, a nakon toga možda i u penal seriju.
Hrvatska je imala prednost, a onda je Kristijano Ronaldo izjednačio sa bele tačke nakon što je posle intervencije iz VAR sobe dodeljen penal Portugalu.
Portugalci su u 94. minutu golom Gonzala Ramosa stigli do preokreta i do 2:1, a potom je usledio poništeni pogodak Gvardiola.
Hrvatski fudbaleri, ali i navijači su besni zbog situacije iz same završnice kada je lopta zakačila kosu Igora Matanovića pre nego što je stigla do Marija Pašalića.
Pašalić nije bio u ofsajdu u trenutku centaršuta, ali jeste se našao u nedozvoljenoj poziciji u trenutku kada je Matanović imao kontakt sa loptom.
FIFA se oglasila kako bi objasnila detalje ove sporne situacije i kako bi poručila Hrvatima da nisu u pravu i da je gol ispravno poništen.
"Prema podacima koje pruža "Connected Ball Technology", dokazano je da je hrvatski igrač s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u početku akcije pre pogotka protiv Portugalije, što je sudiji omogućilo da ispravno dosudi ofsajd i poništi pogodak", napisali su iz FIFA i dodali uz to fotografije na kojima je prikazan tačan trenutak u kom je Matanović imao kontakt sa loptom.
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