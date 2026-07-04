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Najviše se priča o samoj završnici i poništenom golu Hrvatske posle intervencije VAR tehnologije i senzora iz lopte.

Gol Joška Gvardiola u 103. minutu je poništen, pa meč nije otišao u produžetke, a nakon toga možda i u penal seriju.

Hrvatska je imala prednost, a onda je Kristijano Ronaldo izjednačio sa bele tačke nakon što je posle intervencije iz VAR sobe dodeljen penal Portugalu.

Portugalci su u 94. minutu golom Gonzala Ramosa stigli do preokreta i do 2:1, a potom je usledio poništeni pogodak Gvardiola.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hrvatski fudbaleri, ali i navijači su besni zbog situacije iz same završnice kada je lopta zakačila kosu Igora Matanovića pre nego što je stigla do Marija Pašalića.

Pašalić nije bio u ofsajdu u trenutku centaršuta, ali jeste se našao u nedozvoljenoj poziciji u trenutku kada je Matanović imao kontakt sa loptom.

FIFA se oglasila kako bi objasnila detalje ove sporne situacije i kako bi poručila Hrvatima da nisu u pravu i da je gol ispravno poništen.

"Prema podacima koje pruža "Connected Ball Technology", dokazano je da je hrvatski igrač s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u početku akcije pre pogotka protiv Portugalije, što je sudiji omogućilo da ispravno dosudi ofsajd i poništi pogodak", napisali su iz FIFA i dodali uz to fotografije na kojima je prikazan tačan trenutak u kom je Matanović imao kontakt sa loptom.

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