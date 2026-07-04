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„Vatreni“ su zaustavljeni u šesnaestini finala od Portugala rezultatom 2:1, a duel je obeležila prvorazredna drama – Hrvati su u samom finišu postigli gol za izjednačenje, ali je on poništen. Nakon ovog udarca, ekspresno stižu i tektonske posledice.

Kako prenosi hrvatski portal 24sata, Zlatko Dalić više neće obavljati funkciju selektora nacionalnog tima!

Dalić odlazi sa klupe nakon što je ostvario istorijske uspehe na prethodna dva Mundijala, predvodeći Hrvatsku do titule vicešampiona sveta u Rusiji 2018. godine, a potom i do bronzane medalje 2022. godine u Kataru.

1/8 Vidi galeriju Zlatko Dalić Foto: Instagram / Daliczlatko, Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Nacija je verovala da Dalić može da režira još jedno svetsko čudo, ali su se na tom putu isprečili moćna Portugalija...

Prema informacijama pomenutog izvora, čelnici Saveza nemaju nameru da Daliću ponude novi ugovor, a uveliko se kristališe i ime njegovog naslednika. Iako se u prvi mah spekulisalo da će kormilo preuzeti Ivica Olić, unutar HNS-a vlada mišljenje da on još uvek nije dovoljno trenerski stasao za ovako odgovoran zadatak.

U prvi plan je sada izbilo jedno od najzvučnijih i najpoznatijih hrvatskih trenerskih imena, Slaven Bilić. Povratak čuvenog stručnjaka na klupu reprezentacije je skoro gotova stvar, a zvanična promocija novog selektora očekuje se već u toku sledeće nedelje.