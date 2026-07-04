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Pred utakmicu Paragvaj - Francuska (subota 23 časova) šezdesetogodišnji golman je na društvenim mrežama Francusku nazvao "ekipom iz Afrike", kao odgovor na komentare bivšeg francuskog napadača Kristofa Digarija.

Čilavert je objavio snimak ekrana sa navodnim Digarijevim komentarima da će se Paragvaj samo braniti i da će biti pregažen i ponižen i direktno mu se obratio.

"Kristofe, u pravu si. Godine 1998. suočili smo se s Francuzima, a sada će se Paragvaj suočiti sa ekipom iz Afrike“.

Digari je bio član slavne francuske generacije koja je 1998. godine osvojila titulu svetskog prvaka. U osmini finala tog Mundijala Francuska je eliminisala upravo Paragvaj rezultatom 1:0.

Čilavertova istorija spornih izjava

Ovaj trostruki najbolji golman sveta po izboru IFFHS (1995, 1997. i 1998. godine) već duže vreme je poznat po kontroverznim, uvredljivim i rasističkim komentarima. Često je na meti imao igrače poput Vinisijusa Žuniora i Kilijana Mbapea.

Kritikujući Vinisijusa, Čilavert je umeo da pretera: "Ne budi peder, fudbal je namenjen muškarcima. Davati Vinisijusu za pravo je zapravo dalo za pravo gej, lezbijskoj i sličnim zajednicama da se postavljaju kao primer. A ne, fudbal je pravougao u kojem igraju muškarci i gde smo pre svašta govorili. Otkad su postavili mikrofone i kamere, postao je "popederen"".

"Svet u kojem živimo ima kratko pamćenje. Vinisijus je tada pred kamerama plačući rekao da želi fudbal u kojem crnci mogu bolje da žive. Pa on sam diskriminiše. Želi li on da mi belci živimo loše? Zar bismo mi trebali da se ubijemo? U čemu je problem? Ne treba da krivimo stvari", govorio je bivši čuvar mreže.

Nije poštedeo ni Mbapea.

"Šta on ima reći? Mbape priča o vrednostima i svemu tome, a živi sa transvestitom. To nije normalno. Svako može sa svojim životom da radi šta želi, ali nije normalno da muškarac živi s transvestitom. Najbolje što muškarac može da ima pored sebe je žena".

Ovakve izjave bivšeg paragvajskog reprezentativca izazvale su burne reakcije u fudbalskoj javnosti, baš kao i najnovija o "afričkoj" selekciji Francuske.

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