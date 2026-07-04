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Nakon neviđene drame i odluke koja je bukvalno podelila planetu, sudija Espen Eskas je okončao svoj debi na Svetskom prvenstvu.

Odluku o njegovoj budućnosti na Mundijalu, usled nezapamćenog pritiska javnosti, doneo je čuveni Pjerluiđi Kolina, koji rukovodi sudijskom organizacijom na prvenstvu.

Zanimljivo je da je Norvežanin zapravo odradio dobar posao, a onu prelomnu odluku doneo je strogo u skladu sa pravilima i tehnologijom. Podsetimo, čip unutar „Triondi“ lopte potvrdio je da je Ivan Matanović minimalno zakačio loptu, zbog čega je „Vatrenima“ surovo, ali opravdano poništen zlata vredan izjednačujući gol u 103. minutu.

Igor Matanović na meču Portugal - Hrvatska Foto: Chris Young / PA Images / Profimedia, Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia, Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Ipak, bez obzira na to što je pravda zadovoljena, Eskas više neće deliti pravdu na turniru.

Sa druge strane, upućeni fudbalski analitičari smatraju da ova burna utakmica uopšte nije razlog Eskasovog eliminisanja. Pravila nalažu da duele u kojima evropske selekcije igraju protiv timova sa drugih kontinenata ne mogu suditi arbitri iz Evrope. Kako je u samoj završnici ostao ogroman broj vanevropskih selekcija, a u igri je i dalje reprezentacija Norveške, Eskasove opcije su ionako bile svedene na minimum.

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Mundijal - Navijači Maroka Izvor: Kurir