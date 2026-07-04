Reprezentacija Egipta je pobedom nad Australijom obezbedila plasman u osminu finala Svetskog prvenstva.
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NEVEROVATNE FOTOGRAFIJE JEDNOG OD NAJBOLJIH FUDBALERA NA SVETU POSLE POBEDE NA MUNDIJALU! Ovo je dokaz da je fudbal mnogo više od sporta
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Egipat je prilikom svog četvrtog učešća na Mundijalu ostvario najbolji rezultat.
Trijumf nad Australijom nije bio lak, a afrička selekcija je uspela da ostvari veliki uspeh.
Scene koje su zabeležile kamere nakon utakmice pokazuju da je fudbal mnogo više od sporta.
Mohamed Salah, jedan od najboljih fudbalera na svetu nije mogao da kontroliše emocije, a pogledajte fotografije koje su nastale posle utakmice:
Mohamed Salah, suze nakon utakmice Egipat - Australija Foto: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia, EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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