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"Julijan je podneo ostavku, a Savez radi na izboru naslednika i u okviru tih razgovora obratio se meni", rekao je Klop za nemačku televiziju Magenta TV, gde tokom Mundijala radi kao stručni komentator.

Fudbalski savez Nemačke saopštio je da je Klop "izrazio spremnost" da preuzme reprezentaciju, dok je sam trener istakao da će pregovori potrajati zbog njegovog aktuelnog ugovora sa kompanijom Red Bul, gde obavlja funkciju direktora za globalni razvoj fudbala.

Klop nije radio kao trener otkako je 2024. godine napustio Liverpul, kada je objasnio da mu je posle osam godina na "Enfildu", tokom kojih je osvojio Premijer ligu i Ligu šampiona, ponestalo energije.

"Pre oko dve godine završio sam posao u Liverpulu jer nisam imao energije za novi izazov ili još jednu sezonu. U međuvremenu sam se potpuno oporavio i spreman sam", rekao je Klop.

On je naglasio da će, ukoliko dođe do dogovora, biti neophodni detaljni razgovori sa čelnicima Saveza kako bi se definisao plan za povratak reprezentacije na vrh.

1/8 Vidi galeriju Jirgen Klop Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Oli Scarff/NMC Pool / PA Images / Profimedia, Steve Flynn/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemačka je treći uzastopni put završila nastup na Svetskom prvenstvu pre osmine finala.

Klop je istakao da Nagelsman nije glavni krivac za neuspehe reprezentacije.

"Julijan je odličan trener. Nemački fudbal se očigledno nalazi na prekretnici. Potrebne su korenite promene. Da li ću ih sprovesti ja ili neko drugi, činjenica je da su promene neophodne", zaključio je Klop.

Zanimljivo, Klop je tokom Svetskog prvenstva bio jedan od najistaknutijih TV komentatora u Nemačkoj, a neposredno posle poraza od Paragvaja izjavio je da tada još nije razmišljao o mogućnosti da preuzme nacionalni tim.