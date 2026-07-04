Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Hrvatske doputovala je danas u Zagreb nakon eliminacije sa Svetskog prvenstva u SAD.

„Vatreni“ su ispali u osmini finala od Portugala (2:1) posle neviđene drame u 103. minutu, kada je Joško Gvardiol zatresao mrežu za izjednačenje, ali je senzor u lopti „Trionda“ naknadno registrovao da je Matanović minimalno zakačio loptu glavom i aktivirao ofsajd koji je nemoguće videti golim okom.

Iako su reprezentativci na aerodromu, gde su sleteli letom iz Toronta oko 14.55 časova, dočekani od strane velikog broja navijača, sam doček pretvorio se u skandal i pometnju.

1/5 Vidi galeriju Luka Modrić na meču Portugal - Hrvatska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Chris Young / PA Images / Profimedia

Kako prenosi hrvatski portal Index.hr, na aerodromu su se masovno i glasno pevale kontroverzne pesme Marka Perkovića Tompsona.

Navijači su bukvalno ređali njegove numere jednu za drugom, pa su se tako zagrebačkim aerodromom orili stihovi pesama „Lijepa li si“, „Ako ne znaš šta je bilo“, uz nezaobilaznu „Moja domovina“, što je bacilo veliku senku na sam doček fudbalera.

Deo atmosfere možete pogledati OVDE.