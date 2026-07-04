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"Srce i duša su mi uz njih", rekao je Hasan u intervjuu posle utakmice i da ;pobedu posvećuje "dobrom i plemenitom narodu Egipta i Palestine"..Egipat je u šesnaestini finala savladao Australiju posle izvođenja jedanaesteraca 4:2, nakon što je utakmica završena nerešeno 1:1. Time je afrička selekcija prvi put u istoriji ostvarila pobedu u nokaut fazi Mundijala.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak selektora kako optrćava teren s palestinskom zastavom, dok navijači skandiraju "Free, free Palestine". Video je ubrzo postao viralan.

Za sada nije poznato da li će Fifa reagovati na gtaj njegov potez. Svetska fudbalska federacija ranije je nastojala da ograniči političke poruke na terenu.

Tokom Svetskog prvenstva 2022. pojedinim evropskim reprezentacijama nije bilo dozvoljeno da nose kapitenske trake u okviru kampanje "One Love", koja promoviše borbu protiv diskriminacije. Takođe, tokom aktuelnog Svetskog prvenstva, sud u Sjedinjenim Američkim Državama potvrdio je odluku Fifa da zabrani unošenje iranske zastave na utakmice reprezentacije Irana s kojim su SAD u ratu.

Hasan nije poznat po političkom angažmanu niti je povezan sa političkim organizacijama. Nekadašnji napadač bio je jedna od najvećih zvezda egipatskog fudbala tokom osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka.

Australija Egipat Mundijal 2026 Foto: Molly Darlington / Getty images / Profimedia, Richard Callis/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

(Beta)

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