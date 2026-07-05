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FIFA WC 2026
BIĆE VEOMA UZBUDLJIVO! JOŠ JEDAN SPEKTAKL U IDEALNOM TERMINU! Evo gde možete da gledate utakmicu Brazil - Norveška!
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Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među osam najboljih na planeti!
Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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