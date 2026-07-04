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Utakmica osmine finala Mundijala između Francuske i Paragvaja mogla bi da bude odložena zbog ekstremnih vremenskih uslova u Filadelfiji.

Izabranici Didijea Dešana trebalo bi da se sastanu sa paragvajskom reprezentacijom u subotu od 17 časova po lokalnom vremenu, ali prema navodima francuskog "RMC Sporta", postoji velika mogućnost da početak meča bude pomeren.

Francuska - Irak, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

Pozivajući se na saopštenje Fife, francuski medij navodi da postoji ozbiljan rizik od odlaganja zbog najavljenih oluja, ali i ekstremno visokih temperatura koje će zahvatiti područje Filadelfije.

Ovo ne bi bio prvi put da vremenske neprilike poremete raspored utakmica na istom stadionu. Meč grupne faze između Francuske i Iraka, odigran 22. juna, kasnio je dva sata zbog snažne oluje.

Dodatni problem predstavlja toplotni talas koji je zahvatio Sjedinjene Američke Države tokom proslave Dana nezavisnosti. Meteorolozi najavljuju da bi temperatura u Filadelfiji tokom subote mogla da premaši 40 stepeni Celzijusa.

Prema pravilima Fife, organizator ima pravo da odloži početak utakmice ili uvede posebne mere ukoliko vremenski uslovi predstavljaju rizik za zdravlje igrača i gledalaca. Tokom turnira već je bilo sličnih slučajeva – duel Meksika i Ekvadora prošle nedelje kasnio je sat vremena zbog olujnog nevremena.

Zabrinutost vlada i pred preostale mečeve osmine finala, posebno zbog susreta Meksika i Engleske, koji je na programu u nedelju. Pojedini mediji navode da je Fifa razmatrala promenu termina odigravanja tog meča zbog ekstremnih vremenskih uslova, kako bi se izbegli najveći rizici za učesnike.

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Mundijal - Navijači Maroka Izvor: Kurir